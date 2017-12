Das liebe Geld: Bitcoins, Bargeld, Gold oder ganz was anderes?

Während die einen bereits im Bitcoin-Fieber sind und sich keine andere Währung mehr vorstellen können, hängen andere dem guten alten Bargeld nach. Für all diejenige, die Angst vor einer Bargeldabschaffung haben: Offenbar wird sogar der schon als abgeschafft geglaubte 500-Euro-Schein bald wieder neu gedruckt…

Welchen Krypto hätten's gern? Bei allem Hype um Bitcoin darf man nicht vergessen, dass Bitcoin längst nicht allein ist. Die Zahl der Kryptowährungen steigt von Woche zu Woche. Zwar ist Bitcoin nach wie vor die größte Kryptowährungen, aber andere haben sich ebenfalls sehr gut entwickelt.

Überhaupt setzt sich das Thema Blockchain (das ist die Technologie, die hinter den Kryptowährungen steht) immer mehr durch. Ob das am Ende aber tatsächlich in Form einer Währung sein wird, oder ob es nicht in anderen (Finanz-)Bereichen eingesetzt werden wird, muss sich zeigen.

Mehr Statistiken finden Sie bei Statista

Den vollständigen Artikel lesen ...