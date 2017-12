Die Autonomiegebiete haben sich zum attraktiven IT-Standort entwickelt. Doch jetzt droht ein Endes des zarten Aufschwungs - wegen des US-Präsidenten Donald Trump.

Frank Müllers deutsche Heimat ist für seine palästinensischen Mitarbeiter im Westjordanland allzeit präsent. An einer Wand des Großraumbüros seines Unternehmens hängt ein Schwarz-Weiß-Foto der Schwäbischen Alb. Müller ist Chef des IT-Dienstleisters Axsos. Das Unternehmen programmiert Softwarelösungen für den deutschen Mittelstand. Die Zentrale liegt in Stuttgart. Doch wenn Müllers Kunden technische Hilfe benötigen und die Hotline anrufen, landen sie oft bei einem seiner 40 Mitarbeiter in Al-Bireh, einer 40.000 Einwohner zählenden Stadt nahe Ramallah.

Müller ist Pionier und Botschafter in einer Person. Vor acht Jahren hat er Axsos gegründet. Inzwischen beschäftigt sein Unternehmen 90 Mitarbeiter, mit Standorten in Stuttgart, Solingen - und eben Ramallah. Normalerweise kommen Deutsche vor allem als Entwicklungshelfer ins Westjordanland oder nach Gaza. Müller kam freiwillig. Der bekennende Christ ist mit einer Palästinenserin verheiratet. "Viele potenzielle Investoren und Unternehmer sehen in Palästinensern immer noch Steinewerfer, Selbstmordattentäter und Kameltreiber", sagt der 46-Jährige. "Tatsächlich finden gerade IT-Unternehmer hier nahezu ideale Bedingungen vor."

Palästina hat sich in den vergangenen Jahren zum Geheimtipp unter den IT-Standorten entwickelt. Die ...

