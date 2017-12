Katalonien ist über die Frage der Unabhängigkeit tief gespalten. Die Regierungsbildung nach der Wahl wird schwierig. Weder Separatisten noch ihre Gegner können auf eine Mehrheit hoffen. Doch das könnte positiv sein.

Eines hat allein die Ankündigung der Wahl in Katalonien bereits geschafft: Sie hat im hitzigen Streit um die Trennung der Region von Spanien für eine Atempause gesorgt. Der Konflikt war seit dem illegalen Unabhängigkeitsreferendum am 1. Oktober immer weiter eskaliert, bis Ende Oktober das katalanische Parlament die unabhängige Republik ausgerufen hat. Noch am selben Tag stellte der spanische Premier Mariano Rajoy die Region unter Zwangsverwaltung und rief Neuwahlen aus. Sie finden an diesem Donnerstag statt.

Die befürchteten Unruhen unter der Zwangsverwaltung blieben aus, die Separatisten fügten sich der Machtübernahme durch Madrid und nehmen an den Wahlen teil. Doch mit der Ruhe könnte es bald wieder vorbei sein. Glaubt man den Umfragen, werden Separatisten wie ihre Kontrahenten ähnlich viele Stimmen erhalten - und beide Lager die Mehrheit knapp verfehlen.

Das Zünglein an der Waage könnte das Wahlbündnis unter der Beteiligung der linkspopulistischen Partei Podemos sein. Es tritt zwar für ein Referendum ein, aber gegen die Unabhängigkeit. Damit könnte das Bündnis sowohl der einen wie der anderen Seite zum Wahlsieg verhelfen.

Allerdings hat Bündnischef Xavier Domènech angekündigt, keine Regierung unter Führung der liberalen Ciudadanos zu unterstützen. Sie sind vehemente Gegner des Unabhängigkeitsprozesses und liefern sich in den Umfragen ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit der separatistischen linken ERC um die Position als ...

