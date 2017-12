Saarbrücken (ots) - Die Stimmung in der deutschen Tourismusbranche trübt sich offenbar leicht ein. Wie die "Saarbrücker Zeitung" (Donnerstag) berichtet, setzt den Betrieben der wachsende Personalmangel erheblich zu.



Die Zeitung beruft sich auf den neuesten Tourismusreport des Deutschen Industrie- und Handelskammertages (DIHK). Demnach bewerten nur noch 52 Prozent der Unternehmen des Gastgewerbes ihre Situation als gut, 2016 waren es noch 56 Prozent. Acht Prozent sagen, sie sei schlecht. Auch für den Start in das Jahr 2018 fällt die Bewertung etwas schlechter aus als im Vorjahr.



Erhebliche Probleme bereitet den Unternehmen der Fachkräftemangel. "Zwei von drei Betrieben sehen hierin die größten Risiken für ihre Geschäftsentwicklung", sagte der stellvertretende DIHK-Hauptgeschäftsführer, Achim Dercks, der Zeitung. Die Hälfte der Firmen könne demnach offene Stellen längerfristig nicht besetzen. Das führe neben einer Mehrbelastung des vorhandenen Personals vor allem zu Einschränkungen beim Angebot. "Immer häufiger werden der Mittagstisch gestrichen oder zusätzliche Ruhetage eingeführt", so Dercks.



OTS: Saarbrücker Zeitung newsroom: http://www.presseportal.de/nr/57706 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_57706.rss2



Pressekontakt: Saarbrücker Zeitung Büro Berlin Telefon: 030/226 20 230