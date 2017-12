Moneycab.com: Herr Soufan, mit der digitalen Plattform Reviving Home wollen Sie Menschen helfen, ihre von Krieg und Zerstörung erschütterten Städte wiederzubeleben. Was können Sie uns über den persönlichen Hintergrund dieser Initiative erzählen?

Hadi Soufan: Ich bin in Homs, der drittgrössten Stadt in Syrien, geboren und aufgewachsen und ich liebe besonders den alten Teil von Homs. Ich habe Architektur studiert und davon geträumt, den alten arabischen Teil meiner Heimatstadt zu restaurieren und wieder zu beleben. Für mich geht es bei Architektur nicht nur um die Gebäude - es geht vielmehr um die Kultur und die Gemeinschaft, in die Architektur eingebettet ist.

Während des Krieges sah ich, wie das alte Homs vor meinen Augen zerstört wurde und ich habe mir geschworen, es zu meiner Mission zu machen, meine Heimatstadt wieder aufzubauen und den Menschen zu helfen, sie wieder zu beleben - nicht nur in Homs - in allen Städten auf der Welt, wo sich Menschen ähnlichen Problemen stellen müssen.

Sieht man die Bilder der vom Krieg zum Teil völlig zerstörten Städte, fragt man sich, wie hier jemals wieder gelebt werden kann. Woran mangelt es bei einem geplanten Wiederaufbau insbesondere?

Der wichtigste, aber auch schwierigste Punkt ist es, die Gemeinschaft wieder aufzubauen. Wir müssen an die Menschen denken, bevor wir uns mit den Steinen beschäftigen. Daher konzentriert sich "Reviving Home" auf die Gesellschaft, um die weitverstreute Diaspora-Gemeinschaft wieder mit der lokalen Gesellschaft zu verknüpfen. Wir planen Aktivitäten, um sie dazu zu bringen, wieder miteinander zu arbeiten.

"Wir müssen an die Menschen denken, bevor wir uns mit den Steinen beschäftigen."

Hadi Soufan, Initiant des Social Startup Reviving Home

Aus der Distanz betrachtet ist es erstaunlich, dass viele Familien genau an den Ort oder dieses Stadtviertel zurückkehren wollen. Natürlich ist es Heimat, aber sie ist zerstört und die Menschen haben dort Schreckliches erlebt. Wollen sich die Betroffenen quasi ihr Leben zurückholen?

In unserer Gesellschaft arbeiten Familien und besonders die Eltern ihr ganzes Leben, um ihren Kindern eine eigene Wohnung oder ein eigenes Haus zu ermöglichen. Und wenn du in einer Wohngegend geboren und dort aufgewachsen bist - mit den gleichen Nachbarn, dein Leben lang - bist du mit dieser Nachbarschaft nicht nur aufgrund von Steinen verbunden - sondern durch Erinnerungen. Jede Ecke in deiner Gegend ist eine Erinnerung - gute wie schlechte.

Diese Mischung aus Steinen und Erinnerung hält uns zusammen. Du träumst davon, die Wohnung irgendwann an deine Kinder weiter zu geben - so wird es über die Generationen hinweg ein Teil deiner Seele. Menschen, die weit weg von ihrer ursprünglichen Nachbarschaft sind, leiden, da sie ein Teil ihrer Seele verloren haben.



Sie wollen mit Ihrer Plattform schnelle, unbürokratische Wiederaufbauhilfe ermöglichen. Welche ...

