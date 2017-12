München - Wie der Wirtschaftspresse zu entnehmen war, fand am Dienstag, den 19. Dezember ein Treffen der Banken der Steinhoff Gruppe (ISIN: NL0011375019, WKN: A14XB9, Ticker-Symbol: SNH) statt, so die One Square Advisory Services GmbH in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:

Den vollständigen Artikel lesen ...