Der PennyMac Mortgage Investment Trust (ISIN: US70931T1034, NYSE: PMT) schüttet für das vierte Quartal 2017 eine Dividende von 47 US-Cents je Aktie an die Investoren aus. Die Auszahlung der Quartalsdividende erfolgt am 26. Januar 2018 (Record date: 29. Dezember 2017). Auf das Jahr hochgerechnet werden 1,88 US-Dollar an die Aktionäre ausgeschüttet. Das entspricht beim derzeitigen Aktienkurs von 16,24 US-Dollar (Stand: 20. Dezember 2017) und ...

