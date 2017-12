The following instruments on XETRA do have their first trading day 21.12.2017

TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA CH0389606077 BUEHLER HOLDING 17-22 BD00 BON CHF N

CA XFRA CH0389606085 BUEHLER HOLDING 17-26 BD00 BON CHF N

CA XFRA CH0391647986 HOCHDORF HLDG 17-UND. BD00 BON CHF N

CA XFRA DE000CZ40ML6 COBA 17/27 S.894 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DD5AAL7 DZ BANK CLN E.9406 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DD5AAM5 DZ BANK CLN E.9407 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DD5AAN3 DZ BANK CLN E.9408 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DK0N0H7 DEKA TILG ANL 17/25 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DL19T00 DT.BANK MTN 17/27 BD00 BON EUR N

CA 2N6 XFRA CA50543R1091 LABRADOR GOLD CORP. EQ00 EQU EUR N

CA G4R XFRA CLP0939W1081 BANCO DE CHILE EQ00 EQU EUR N

CA EV4V XFRA DE000A2G9MW6 CONSTANTIN MEDIEN Z.VERK. EQ00 EQU EUR Y

CA XFRA FR0013285707 ELIS 17/23 ZO CV EQ00 EQU EUR N

CA UZS1 XFRA GB00BD2B4T80 URANIUM RES PLC LS -,0015 EQ01 EQU EUR N

CA 2LU XFRA SE0010546242 ACCONEER AB EQ01 EQU EUR N

CA L05 XFRA US54304F1066 LONGFINCOR CL.A DL-,00001 EQ01 EQU EUR N