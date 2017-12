The following instruments on XETRA do have their last trading day on 21.12.2017

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 21.12.2017



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA AT000B042817 UNICR.BK AUS. 12-17/60FLR BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000A0EDEF5 HASPA IS.R.445 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000A161VU4 IKB DT.IND.BK.MTN 15/17 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DG4T5P7 DZ BANK IS.A590 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HSH4MX1 HSH NORDBANK SZ33 13/23 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000LB0FQX0 LBBW IHS 11/17 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000A1HCEQ5 UNICR.BK IR.12/17 FLR MTN BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000DG4T275 DZ BANK IS.A506 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000NLB2DG4 NORDLB OPF.S.1399 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000NWB12F4 NRW.BANK IS.A.12F 09/17 BD01 BON EUR N

CA XFRA US03938LAF13 ARCELORMITTAL 08/18 BD01 BON USD N

CA XFRA US61744YAD04 MORGAN STANLEY 2017 BD01 BON USD N

CA XFRA DE000HSH4NZ4 HSH NORDBANK WM ZS 14/34 BD02 BON EUR N