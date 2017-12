FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 21.12.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 21.12.2017.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

VGTY XFRA IE00BZ163M45 VANG.USD TREAS.BD UETF DL 0.035 EUR

VGEM XFRA IE00BZ163L38 VANG.USD EM GO.BD UETF DL 0.203 EUR

VFEM XFRA IE00B3VVMM84 VANGUARD FTSE EM U.ETF DL 0.103 EUR

VGWL XFRA IE00B3RBWM25 VANG.FTSE A.-WO.U.ETF DL 0.263 EUR

VUSA XFRA IE00B3XXRP09 VANGUARD S+P 500 U.ETF DL 0.175 EUR

VUKE XFRA IE00B810Q511 VANGUARD FTSE 100 UETF LS 0.251 EUR

VGOV XFRA IE00B42WWV65 VANG.U.K. GILT U.ETF LSD 0.040 EUR

VGWD XFRA IE00B8GKDB10 VA.FTSE A.W.H.D.Y.UETF DL 0.282 EUR

VGEU XFRA IE00B945VV12 VANG.FTSE DEV.EUR.UETF EO 0.105 EUR

VJPN XFRA IE00B95PGT31 VANGUARD FTSE JAP.UETF DL 0.159 EUR

VGEJ XFRA IE00B9F5YL18 VANG.FTSE D.A.P.X.J.UETF 0.168 EUR

VX5E XFRA IE00BF4R5F15 VANG.EURO STOXX 50 U.ETF 0.035 EUR

LUK XFRA US69343P1057 LUKOIL SP.ADR RL-,025 1.224 EUR

FM6 XFRA US3208671046 FIRST MIDW.BANC.DEL.DL-01 0.084 EUR

S9O XFRA US8617801043 STONECASTLE FINL DL-,001 0.321 EUR

DCF1 XFRA US2331532042 DCT INDUST. TRUST DL -,01 0.304 EUR

KB1B XFRA US4942741038 KIMBALL INTL B DL-,3125 0.059 EUR

TO2 XFRA US8910921084 TORO CO DL1 0.169 EUR

PQN XFRA ES0105229001 PROSEGUR CASH S.A. EO-,02 0.029 EUR

8AF XFRA US02504D1081 AMER.CAP.SEN.FLOAT.DL-,01 0.082 EUR

2IP XFRA CA45833V1094 INTER PIPELINE LTD 0.092 EUR

BB2A XFRA US12082W2044 BURBERRY GROUP ADR/ 0.123 EUR

PF6 XFRA CA70137T1057 PARKLAND FUEL CORP. 0.063 EUR

6CO XFRA GB00BYPHNG03 COUNTRYSIDE PR.PLC LS0,01 0.057 EUR

TTFB XFRA US8766292051 TATNEFT PJSC ADR REG.S 6