Wir hatten auf Rücksetzerkurse gesetzt und dabei zwei Limitfallen ausgelegt, die beide noch nicht zugeschnappt haben. Die Aktienkursentwicklung läuft indes in dieanvisierte Richtung (also tendenziell abwärts) und ein wenig Knausrigkeit beim Limit darf bleiben. Ein Mosaikstück in der Betrachtung ist auch eine Salve an Insiderverkäufen, die per Ende November abgefeuert wurde. Nach Daten der BaFin verkauften am 30.11. mind. zwei Mitglieder des Aufsichtsrats und zwei sonstige Führungspersonen in Summe über 338.000 Aktien bzw. ein Volumen von etwa 16,9 Mio. €; durchschnittlicher Verkaufspreis 50,00 € je Aktie. Sollte man bei einem solchen Verkaufsinteresse nicht lieber ganz das Eisen aus dem Feuer nehmen? Nein. Der Fahrzeugzulieferer versteht sich auf Licht, Elektronik, Teilehandel und Produkte für Sondereinsatzgebiete (wie Baumaschinen- und Bootshersteller). Das meint nicht nur Scheinwerfer und Leuchten, wie man das mit dem Namen vielleicht verbinden mag, sondern auch Batteriesensoren, radarbasierte Fahrerassistenz-Systeme und adaptive Lichtsysteme. In 2016/17 ließ man für Forschung und Entwicklung 636 Mio. €bzw. ein knappes Zehntel des Umsatzes springen. ImAuftaktquartal des Jahres 2017/18 stiegen Umsatz sowiebereinigtes Ebit im mittleren einstelligen Prozentbereich, die bereinigte Ebit-Marge lag mit 7,7 % knapp höher als im Vorjahreszeitraum. Im Gesamtjahr sollen die Erlöse(währungsbereinigt) und das bereinigte Ebit jeweils um 5 bis 10 % gesteigert werden, bei der bereinigten Ebit-Marge stehen rd. 8 % auf dem Wunschzettel. Kurzum: Wir bleiben bei der bisherigen Linie. Sollten beide Kauflimits aufgehen, hieße das c.p. ein 2019er KGV von gerade mal etwa 12,0.



Dies ist ein Ausschnitt aus dem aktuellen Frankfurter Börsenbrief Nr. 51/52 vom 23.12.2017.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info