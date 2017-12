FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat am Donnerstag weiter unterhalb der Marke von 1,19 US-Dollar notiert. Nachdem die Gemeinschaftswährung am Mittwoch kurzzeitig über diese Marke gestiegen war, kostete sie am Donnerstagmorgen 1,1870 US-Dollar. Das war in etwa so viel wie am späten Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Mittwoch auf 1,1845 Dollar festgesetzt.

Starke Impulse blieben im frühen Handel zunächst aus. Im Tagesverlauf dürften amerikanische Konjunkturdaten für Interesse sorgen. Es wird eine ganze Reihe an Zahlen veröffentlicht, darunter Wachstumsdaten aus dem dritten Quartal. Außerdem stehen einige Stimmungsindikatoren an./bgf/jha/

