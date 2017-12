FRANKFURT (dpa-AFX) - AKTIEN

DEUTSCHLAND: - STABIL ERWARTET - Am deutschen Aktienmarkt zeichnet sich am Donnerstag nach dem jüngsten Rückschlag ein Stabilisierungsversuch ab. Der Broker IG taxierte den Dax rund zwei Stunden vor dem Auftakt nahezu unverändert auf 13 071 Punkte. Der Erfolg des US-Präsidenten Donald Trump bei seiner Steuerreform, die vor allem die Gewinne der Unternehmen kräftig sprudeln lassen dürfte, ist Marktexperten zufolge weitgehend in die Kurse eingepreist. Die Experten des Börsenstatistik-Magazins Index-Radar sprachen mit Blick auf den Dax zudem von einer Ernüchterung, nachdem er zum Wochenstart zwar aus der Handelsspanne der vorherigen Wochen ausgebrochen, in den Folgetagen aber wieder in den Bereich hineingerutscht war.

USA: - KAUM VERÄNDERT NACH STEUERREFORM - Die US-Börsen haben am Mittwoch nach anfänglichem Auf und Ab wenig verändert geschlossen. Die inzwischen beschlossene Steuerreform bewegte nicht mehr. "Das ist eingepreist", hieß es von mehreren Seiten am Markt. Die besser als erwartet ausgefallenen Konjunkturdaten vom Häusermarkt konnten ebenso wenig nachhaltig Auftrieb geben wie die überraschend gefallenen wöchentlichen Rohöl-Lagerbestände. Der Dow Jones Industrial beendete den Handel mit einem Abschlag von 0,11 Prozent auf 24 726,65 Punkte. Noch am Montag hatte der wichtigste Index der Wall Street in Erwartung von noch vor dem Heiligen Abend bewilligten Steuergeschenken an Unternehmen ein Rekordhoch erklommen.

ASIEN: - OHNE KLARE TENDENZ - Die Verabschiedung der US-Steuerreform hat an den asiatischen Aktienmärkten am Donnerstag keinen großen Nachhall mehr gefunden. Sie war weithin erwartet worden und entsprechend schon in die Kurse eingearbeitet. Auch die Entscheidung der Bank of Japan sorgte für keine wirklichen Impulse. Japans Zentralbank hielt wie erwartet weiter unverändert an ihrer extrem lockeren Geldpolitik fest. Die Zentralbank will so die Inflation anheizen. In Tokio sank der japanische Leitindex Nikkei 225 zum Handelsschluss leicht um 0,1 Prozent. Deutlich positiver war hingegen die Entwicklung in China: Dort legte der CSI 300 , der die 300 wichtigsten Werte aus Festland-China umfasst, zuletzt um rund ein Prozent zu.

DAX 13.069,17 -1,11% XDAX 13.068,47 -1,29% EuroSTOXX 50 3.552,65 -0,83% Stoxx50 3.170,41 -0,82% DJIA 24.726,65 -0,11% S&P 500 2.679,25 -0,08% NASDAQ 100 6.472,48 -0,13% Nikkei 225 22 866,10 -0,1% (Schlusskurs)

RENTEN: - WARTEN AUF DATEN - Im Tagesverlauf dürften amerikanische Konjunkturdaten für Interesse sorgen. Es wird eine ganze Reihe an Zahlen veröffentlicht, darunter Wachstumsdaten aus dem dritten Quartal. Außerdem stehen einige Stimmungsindikatoren an. Zudem stehen Neuwahlen des Regionalparlaments in Katalonien an.

Bund-Future Schlusskurs 161,84 -0,40% Bund-Future Settlement 161,74 0,06%

DEVISEN: - EURO WEITER UNTER 1,19 DOLLAR - Der Euro hat am Donnerstag weiter unterhalb der Marke von 1,19 US-Dollar notiert. Nachdem die Gemeinschaftswährung am Mittwoch kurzzeitig über diese Marke gestiegen war, kostete sie am Donnerstagmorgen 1,1870 US-Dollar. Das war in etwa so viel wie am späten Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Mittwoch auf 1,1845 Dollar festgesetzt. Starke Impulse blieben im frühen Handel zunächst aus.

(Alle Kurse 7:15 Uhr) Euro/USD 1,1868 -0,10% USD/Yen 113,40 0,00% Euro/Yen 134,57 -0,10%

Brent (Februar-Lieferung) 64,46 -0,04 USD WTI (Februar-Lieferung) 58,03 -0,04 USD

