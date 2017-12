DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

FEIERTAGSHINWEIS

FREITAG: In Großbritannien findet als Ausgleich für Heiligabend nur ein verkürzter Börsenhandel statt. In den USA schließt der Anleihemarkt aus dem gleichen Grund früher als üblich.

TAGESTHEMA

US-Präsident Donald Trump hat sein bislang wichtigstes Reformprojekt durch den Kongress gebracht: Nach dem Senat stimmte auch das Repräsentantenhaus in einer letzten Lesung der umfassendsten Steuerreform in den USA seit Jahrzehnten zu. Die Reform sieht eine drastische Senkung der Unternehmensteuer von 35 auf 21 Prozent vor - und damit unter den Schnitt der Industriestaaten von 22,5 Prozent. Gleichzeitig sinkt der Höchstsatz für die Einkommensteuer von 39,6 auf 37 Prozent. Die oppositionellen Demokraten und andere Kritiker sehen in der Reform vor allem ein Projekt für Unternehmen und Reiche. Insgesamt steigt die Staatsverschuldung dadurch Schätzungen zufolge zwischen 2018 und 2027 um knapp 1,5 Billionen Dollar. Unter Berücksichtigung des Wirtschaftswachstums wären es immer noch rund eine Billion.

TAGESTHEMA II

Die japanische Notenbank hält an ihrer aggressiven geldpolitischen Lockerung fest und lässt den Leitzins unangetastet. Die Bank of Japan (BoJ) stimmte auf ihrer Sitzung des geldpolitischen Rats mit acht zu einer Stimme dafür, das Ziel für die Renditen der zehnjährigen japanischer Staatsanleihen bei etwa 0 Prozent zu halten. Der Strafzins auf Einlagen von Finanzinstituten bleibt bei 0,1 Prozent. Zudem sicherte die Notenbank zu, jährlich Staatsanleihen für 80 Billionen Yen zu kaufen. Das neue Direktoriumsmitglied Goushi Kataoka stimmte zum dritten Mal dagegen, die Zinsen beizubehalten.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

07:00 DE/Hornbach Holding AG & Co KGaA, Ergebnis 9 Monate

22:15 US/Nike Inc, Ergebnis 2Q

Im Laufe des Tages:

-DE/Diebold Nixdorf AG, Jahresergebnis

-EU/Kommission, voraussichtlich Entscheidung zur Übernahme von Teilen

von Air Berlin durch Lufthansa

-DE/Fristende (bis Mittag) zur Abgabe von verbindlichen Angeboten

zur Übernahme der Air-Berlin-Tochter Niki

AUSBLICK KONJUNKTUR

-FR 08:45 Geschäftsklimaindex Dezember PROGNOSE: 112 zuvor: 112 -US 14:30 BIP 3Q (3. Veröffentlichung) annualisiert PROGNOSE: +3,3% gg Vq 2. Veröff.: +3,3% gg Vq 2. Quartal: +3,1% gg Vq BIP-Deflator PROGNOSE: +2,1% gg Vq 2. Veröff.: +2,1% gg Vq 2. Quartal: +1,0% gg Vq 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 230.000 zuvor: 225.000 14:30 Philadelphia-Fed-Index Dezember PROGNOSE: +21,3 zuvor: +22,7 16:00 Index der Frühindikatoren November PROGNOSE: +0,4% gg Vm zuvor: +1,2% gg Vm 16:00 Index Verbrauchervertrauen Eurozone Dezember (Vorabschätzung) PROGNOSE: 0,0 zuvor: +0,1

AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN

Keine Auktionen angekündigt.

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.682,50 0,03 Nikkei-225 22.866,10 -0,11 Schanghai-Composite 3.306,36 0,57 DAX 13.069,17 -1,11 DAX-Future 13.064,00 -1,30 XDAX 13.068,47 -1,29 MDAX 26.164,58 -0,77 TecDAX 2.531,45 -1,18 EuroStoxx50 3.552,65 -0,83 Stoxx50 3.170,41 -0,82 Dow-Jones 24.726,65 -0,11 S&P-500-Index 2.679,25 -0,08 Nasdaq-Comp. 6.960,96 -0,04 EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 161,84% -65

FINANZMÄRKTE

EUROPA

AUSBLICK: Am Aktienmarkt herrscht Uneinigkeit über die anstehende Kursentwicklung: Während einige Händler mit fallenden Kursen auch am Donnerstag rechnen, gibt es vereinzelt auch die gegenteilige Meinung. Der kräftige Zinsanstieg des Vortages in Kombination mit dem Sprung des Euro auf zeitweise 1,19 Dollar könne sich als "Genickbruch" für die Aktienmärkte erweisen. Der exportlastige DAX dürfte wie üblich am stärksten darunter leiden und den Bruch der 13.000er Marke nur noch zu einer Frage der Zeit machen. Damit hätte sich der Kurssprung vom Wochenbeginn als veritable Bullenfalle entpuppt, so die Einschätzung im Handel. Zu den Risiken für Europa zählen Händler die Wahl in Katalonien. Andere Stimmen wollen allerdings nicht in den extrem negativen Chor einstimmen und sehen in den Kursverlusten eher eine Falle für die Bären.

Rückblick: Schwächer - Erneut abwärts ging es mit den Aktienmärkten. Zunächst wurden in kleinerem Rahmen Gewinne mitgenommen, nachdem in den USA Repräsentantenhaus und Senat der geplanten Steuerreform zugestimmt hatten. Die Unterzeichnung des Gesetzes durch Präsident Trump könnte sich allerdings bis in den Januar verzögern, teilte ein Berater des Präsidenten mit. Darauf verstärkte sich der Verkaufsdruck. Fundamental bremste der rasche Anstieg der langfristigen Zinsen, nachdem die jüngsten Konjunkturdaten überwiegend von einer starken Wirtschaft gezeugt hatten. Druck kam auch vom Euro, der am Nachmittag bis auf knapp über 1,19 Dollar anzog. In der Schweiz sprangen Dufry um 2,6 Prozent nach oben. Bei dem Betreiber von Duty-Free-Läden ist Investor Paul Singer über seinen Fonds Elliott eingestiegen.

DAX/MDAX/TECDAX

Schwächer - Stada sprangen um 8,4 Prozent. Um die nötigen Stimmen für einen Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag zu bekommen, bieten die Mehrheitseigentümer Bain und Cinven den Aktionären eine kräftige Ausgleichszahlung. Steinhoff brachen um weitere 35 Prozent ein. Das mit Spannung erwartete Treffen mit den Kreditgebern hatte nicht zum erhofften Befreiungsschlag geführt. Stattdessen wurde an der Börse sogar befürchtet, dass die Banken ihre Kreditlinien kündigen könnten. Nach dem Abgang des Innogy-Vorstandsvorsitzenden Peter Terium fiel der Kurs um 1 Prozent. RWE verloren 0,7 Prozent. Elringklinger (plus 8,4 Prozent) profitierten von einer Kaufempfehlung von Hauck & Aufhäuser. Auch bei Deutz ging es im Fahrwasser um 4,3 Prozent nach oben, Hella stiegen um 3 Prozent. Mit Gewinnmitnahmen erklärten Händler das Minus von 13,4 Prozent bei Basler. Die Aktie hatte binnen einer Woche um mehr als das Doppelte zugelegt.

XETRA-NACHBÖRSE

Von "vorweihnachtlicher Ruhe" zur Wochenmitte sprach ein Händler. Die Umsätze seien niedrig gewesen, Impulse für den Markt hätten gefehlt, so der Teilnehmer weiter. Auch habe es keine auffälligen Kursbewegungen bei Einzelwerten gegeben.

USA / WALL STREET

Knapp behauptet - Nach der Verabschiedung der US-Steuerreform haben sich die Indizes an der Wall Street mit einem kleinen Minus gezeigt. Nach dem Senat stimmte auch das Repräsentantenhaus abschließend der Reform zu. Jedoch könnte sich das Inkrafttreten der Reform noch verzögern: Ein Berater des Präsidenten teilte mit, dass dieser das Gesetz möglicherweise erst im Januar unterzeichnen werde. Marktteilnehmer waren sich allerdings uneins, inwieweit die Reform an den Finanzmärkten schon eingepreist sei und welche Folgen sie für die Wirtschaft haben werde. Die Konjunkturdaten des Tages konnten überzeugen. Die Verkäufe bestehender Häuser sind im November, wie zuletzt die Neubauverkäufe, stärker als erwartet gestiegen. Blackberry gewannen 12 Prozent. Die Geschäftszahlen hatten positiv überrascht. Auch Fedex und Micron hatten mit ihren Geschäftszahlen positiv überzeugt. Die Fedex-Aktie sprang um 3,5 Prozent nach oben, die Titel von Micron gewannen 4,0 Prozent.

Die Notierungen der US-Anleihen gaben nach dem Rücksetzer des Vortages erneut nach. Die Rendite zehnjähriger Papiere kletterte zwischenzeitlich auf den höchsten Stand seit März. Sie erhöhte sich um 3 Basispunkte auf 2,49 Prozent.

DEVISENMARKT

DEVISEN zuletzt +/- % 0.00 Uhr Mi, 17.10 Uhr EUR/USD 1,1866 -0,1% 1,1873 1,1881 EUR/JPY 134,56 -0,0% 134,59 134,62 EUR/CHF 1,1701 -0,1% 1,1714 1,1706 GBP/EUR 1,1261 -0,0% 1,1263 1,1286 USD/JPY 113,40 +0,0% 113,35 113,32 GBP/USD 1,3363 -0,1% 1,3373 1,3407 Bitcoin BTC/USD 16.459,48 +3,2% 15.941,90 16.063,63

Der Dollar schwächelte zur Wochenmitte. Im Gegenzug kletterte der Euro im Verlauf knapp über die Marke von 1,19 Dollar. Im späten US-Handel ging die Gemeinschaftswährung mit 1,1878 Dollar um. Der Dollar habe nach der Verabschiedung der Steuerreform eine Richtung gesucht, so ein Händler.

Der Euro kommt am Morgen im asiatisch geprägten Handel von seinem Vortagesanstieg etwas zurück, bleibt aber insgesamt zum Dollar recht fest. Die aktuelle Dollarschwäche erklärt Devisenstratege Greg Anderson damit, dass die Steuerreform "nichts enthält, was Repatriierungen erforderlich macht. Die Geldflüsse zum Jahresende gestalten sich positiv für den Euro."

Der japanische Notenbank beließ ihre expansive Geldpolitik unverändert. Gleichwohl zeigt sich der Yen von der mehrheitlich auch so erwarteten Entscheidung kaum tangiert. Der Dollar kostet 113,40 Yen, nachdem er vor dem unverändert gelassenen Zehnjahres-Renditeziel von rund null Prozent noch bei gut 113,30 gelegen hatte.

Das britische Pfund gerät derweil unter Druck, nachdem der britische Vize-Premierminister Damian Green zurückgetreten ist.

ROHSTOFFE

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

December 21, 2017 01:43 ET (06:43 GMT)

ÖL

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 58,03 58,09 -0,1% -0,06 +2,0% Brent/ICE 64,45 64,56 -0,2% -0,11 +10,0%

Die Ölpreise legten zu, nachdem die wöchentlichen US-Lagerdaten doppelt so stark gesunken waren als erwartet. Allerdings geht aus den Daten der EIA auch hervor, dass die US-Ölproduktion bereits die neunte Woche in Folge gestiegen war und zuletzt auf dem höchsten Stand seit 1983 lag. WTI kletterte zum US-Settlement um 0,9 Prozent auf 58,09 Dollar, Brent erhöhte sich um 1,2 Prozent auf 64,56 Dollar.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.265,90 1.266,40 -0,0% -0,50 +9,9% Silber (Spot) 16,19 16,19 -0,0% -0,00 +1,6% Platin (Spot) 916,90 919,25 -0,3% -2,35 +1,5% Kupfer-Future 3,17 3,18 -0,2% -0,01 +25,6%

Der Goldpreis stieg zum US-Settlement um 0,4 Prozent auf 1.264 Dollar je Feinunze. Der Preis für das Edelmetall profitiere von dem weiter schwächelnden Dollar. Auf der anderen Seite bremste der jüngste Anstieg der US-Anleiherenditen, wie ein Rohstoffanalyst anmerkte. Gold verliere dadurch an Attraktivität als alternatives Investment. Politische Risiken dürften den Goldpreis jedoch auch im neuen Jahr stützen, erwartet der Experte.

MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR

ERDBEBEN IRAN

Ein starkes Erdbeben hat am Mittwochabend die iranische Hauptstadt Teheran erschüttert. Reporter der Nachrichtenagentur AFP berichteten, hunderte Menschen seien in Panik auf die Straße gerannt.

US-AUßENPOLITIK

US-Präsident Donald Trump hat andere Länder davor gewarnt, am Donnerstag in der Jerusalem-Abstimmung der UN-Vollversammlung gegen die USA zu votieren. Trump drohte damit, diesen Ländern die finanziellen Zuwendungen zu streichen.

INNENPOLITIK GROßBRITANNIEN

Der britische Vize-Premierminister Damian Green ist nach Vorwürfen der sexuellen Belästigung zurückgetreten.

KONJUNKTUR NEUSEELAND

BIP 3Q sb +0,6% (PROG: +0,4%) gg Vorquartal

BIP 3Q +2,7% (PROG: +2,2%) gg Vorjahr

EU-KRISE

Der polnische Präsident Andrzej Duda hat der EU "Lügen" über die Justizrefom seines Landes vorgeworfen. "Viele Vertreter europäischer Institutionen erzählen Lügen über Polen. Sie lügen", sagte Duda. Die EU-Kommission hatte mitgeteilt, die Einleitung eines Strafverfahrens gegen Polen wegen der umstrittenen Justizreform beantragt zu haben.

Kurz nach der Beantragung eines Strafverfahrens gegen Polen durch die EU-Kommission sind in dem Land zwei weitere umstrittene Justizreformen in Kraft getreten.

STEUEREINNAHMEN DEUTSCHLAND

Die deutschen Steuereinnahmen sind im November deutlich gestiegen, nachdem sie im Vormonat nur leicht zugenommen hatten. Sie legten ohne reine Gemeindesteuern gegenüber dem Vorjahresmonat um 6,7 Prozent zu. Im Oktober waren sie lediglich um 0,5 Prozent gestiegen.

AIRBUS

Kuwait will die geplante Lieferung von Airbus-Militärhubschraubern untersuchen, was den Druck auf den europäischen Luftfahrt-Konzern weiter erhöht. Laut einem Regierungssprecher werde ein Abkommen zur Lieferung von Militär-Hubschraubern durch die nationale Antikorruptionsbehörde sowie das State Audit Bureau auf Anfrage des Premierministers untersucht, berichtet die kuwaitische Nachrichtenagentur KUNA.

COMMERZBANK/UNICREDIT

Der Vorstandschef der Unicredit, Jean Pierre Mustier, schließt eine Übernahme der Commerzbank in den nächsten zwei Jahren aus. "Unsere Strategie Transform 2019 basiert ausschließlich auf organischem Wachstum. Und dem sind wir voll verpflichtet", sagte der Chef des größten italienischen Geldhauses dem Handelsblatt. Für die Zeit nach 2019 gebe es hohe Hürden für eine Großübernahme, sagte Mustier.

DEUTSCHE BANK

will mit einem Abfindungsprogramm offenbar bis zu 1.000 Stellen abbauen, die durch die Integration der Postbank in die Privatkundensparte des Instituts überflüssig werden. Betroffen könnten bis zu 250 Stellen bei der Deutschen Bank und bis zu 750 Jobs bei der Postbank sein, berichtet das Handelsblatt unter Berufung auf Finanzkreise.

PORSCHE

will gegen ein Urteil des Landgerichts Stuttgart vorgehen, wonach die Entlastung des Vorstands und Aufsichtsrats für 2015 nichtig wären. Das Unternehmen will beim Oberlandesgericht Stuttgart gegen das Urteil Rechtsmittel einlegen.

WÜRTH/LIQUI MOLY

Die Würth-Gruppe kauft offenbar den deutschen Motorenölspezialist Liqui Moly. Der bisherige Eigentümer und Geschäftsführer von Liqui Moly, Ernst Prost, soll dies den Liqui-Moly-Mitarbeitern am Donnerstag mitteilen, berichtet die Bild-Zeitung.

ENEL

Der italienische Energieversorger Enel hat von der brasilianischen Regierung den Zuschlag zum Bau von drei Windparks im Nordosten des Landes erhalten. Die drei Anlagen haben eine gemeinsame Kapazität von 618 Megawatt. Enel kündigte an, rund 750 Millionen US-Dollar in den Bau der Windparks zu investieren.

AT&T

Sobald die US-Steuerreform Gesetz geworden ist, plant AT&T eine Anhebung der Investitionsausgaben und eine Bonuszahlung an die Mitarbeiter.

EURONAV/GENER8

Das Schifffahrtsunternehmen Euronav will Kreisen zufolge mit dem Wettbewerber Gener8 Maritime fusionieren.

DIDI

Der chinesische Fahrdienstvermittler Didi hat sich in seiner jüngsten Finanzierungsrunde weitere 4 Milliarden US-Dollar gesichert. Wie mit der Angelegenheit vertraute Personen sagten, gehört neben dem japanischen Telekomgiganten Softbank auch der Staatsfonds Mubadala Capital aus Abu Dhabi zu den Geldgebern.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/ros/flf

(END) Dow Jones Newswires

December 21, 2017 01:43 ET (06:43 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.