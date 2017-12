Anfang Mai erreiche die Aktie von Automobilzulieferer ElringKlinger ihr Jahreshoch bei 20,48 Euro. Es war zugleich der höchste Stand seit Juni letzten Jahres. Zuvor finden sich in der Historie weitaus höhere Kurse bis zum Allzeithoch von Oktober 2013 bei 35,52 Euro. Jedoch setzte in den Monaten nach dem genannten Jahreshoch eine Korrektur ein, welche die Aktie in zwei Etappen zunächst bis 14,06 Euro und schließlich nach einer zwischenzeitlichen Erholung auf 16,64 Euro bis 13,48 Euro fallen ließ. Am Jahrestief kamen die Notierungen allerdings an einem langfristigen Aufwärtstrend an. Seitdem geht es mit der Aktie aufwärts. Im ersten Schritt erholte sie sich schnell bis 16 Euro, konsolidierte aber danach das Erreichte bis 15,23 Euro, um in diesen Tagen äußerst dynamisch nach oben anzusteigen und die vorherigen Zwischenhochs bei 16,09 Euro von Anfang Dezember und 16,64 Euro von Mitte September zu überwinden. Positiv äußerte sich die auf Nebenwerte spezialisierte Privatbank Hauck und Aufhäuser zu ElringKlinger und hob ihre Bewertung von Halten auf Kaufen an. Ebenso nahm sie ihr Kursziel ...

Den vollständigen Artikel lesen ...