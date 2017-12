Am letzten Tag vor der Weihnachtspause zeichnen sich kleine Kursgewinne an der Wall Street ab. Der Future auf den S&P-500 zeigt sich vorbörslich 0,1 Prozent höher. Sollten die Konjunkturdaten des Tages positiv überraschen, könnten die großen Aktienindizes sogar neue Rekordstände erreichen, sagen Händler. Veröffentlicht werden die Auftragseingänge für langlebige Wirtschaftsgüter aus dem November, der Index der Verbraucherstimmung der Universität Michigan für Dezember, die November-Daten zu den Neubauverkäufen und die persönlichen Einkommen und Ausgaben ebenfalls aus dem vergangenen Monat.

Die Daten zu Einkommen und Ausgaben - und ganz besonders der PCE-Deflator - dürften genau unter die Lupe genommen werden, erwartet Konstantinos Anthis, Analyst bei ADS Securities. Als sich die scheidende US-Notenbankchefin Janet Yellen das letzte Mal zu Wort gemeldet habe, sei sie ausdrücklich auf die niedrige Inflation in den USA eingegangen und habe sich besorgt gezeigt, dass der geringe Preisauftrieb längerfristig negativ wirke, so der Analyst. Daher dürfte der Markt heute sehr darauf achten, ob der PCE-Deflator, das bevorzugte Preismaß der Fed, vielleicht auf langsamere Zinserhöhungen im kommenden Jahr hindeute.

Unter den Einzelwerten werden Nike vorbörslich gut 2 Prozent niedriger getaxt, dies allerdings bei dünnen Umsätzen. Der Sportartikelhersteller hat zwar am Donnerstag nach Börsenschluss in den USA einen überraschend hohen Gewinn für das zweite Geschäftsquartal ausgewiesen, doch lag der Umsatz in Nordamerika unter den Erwartungen des Marktes.

December 22, 2017

