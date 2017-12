TOULOUSE (dpa-AFX) - Der lateinamerikanische Billigflieger Viva Air hat beim europäischen Flugzeugbauer Airbus 50 Maschinen der Baureihe A320 bestellt. Wie Airbus am Freitag in Toulouse mitteilte, werden die Flugzeuge für die Airlines VivaColombia und Viva Air Peru unterwegs sein. Eine Absichtserklärung für den Auftrag habe es bereits bei der Luftfahrtmesse in Le Bourget bei Paris vor einem halben Jahr gegeben. Wo die Flugzeuge gebaut werden sollen, sei noch offen, sagte ein Sprecher. Das Unternehmen produziert unter anderem in Hamburg./cb/DP/das

ISIN NL0000235190

AXC0166 2017-12-22/13:09