London - Seit dem letzten Weihnachtsfest haben sich die Aktienkurse enorm entwickelt, sodass die Bewertungen in einigen Märkten schon wieder ziemlich gedehnt erscheinen so John William Olsen, Fondsmanager des M&G Pan European Select Fund (ISIN GB0030927817/ WKN A0M0DJ).Das sei die Zeit der gern als langweilig erscheinenden Qualitätspapiere - so wie sich auch Kinder noch lange nach der Bescherung über die Holzeisenbahn oder den hochwertigen Baukasten freuen würden, wenn das bunte Plastikspielzeug nicht mehr funktioniere und zerbrochen sei. "Sowohl Geschenke als auch Anlagen, bei denen auf Qualität geachtet wird, machen auf lange Sicht einfach mehr Freude", so Olsen.

