Zürich (ots) - Die M-Industrie geht eine Kooperation mit Chinas

grösster Konsumenten-Plattform Tmall ein. Tmall ist ein

Online-Marktplatz für Marken und Detailhändler und gehört zur

Alibaba-Gruppe. Die M-Industrie ist per sofort auf der Tmall Global

Plattform unter dem Namen «Orange Garten» präsent.



Die M-Industrie erweitert ihre Kooperationen mit chinesischen

Online-Handelsplattformen mit einer Partnerschaft mit der zur

Alibaba-Gruppe gehörendend Tmall, Chinas grösster

Konsumenten-Handelsplattform für Marken und Detailhändler. Die

M-Industrie führt unter dem Namen "Orange Garten" auf Tmall Global

einen Online-Shop, auf dem Migros-Produkte aus dem Bereich Personal

Care und Home Care sowie ausgewählte Lebensmittel angeboten werden.

https://orangegarten.tmall.hk



"Unsere ersten Erfahrungen in China zeigen, dass die chinesischen

Konsumenten die qualitativ hochstehenden und sicheren Schweizer

Produkte der M-Industrie schätzen. Über Tmall Global, der führenden

E-Commerce Plattform Chinas, erreichen wir nun noch viel mehr

chinesische Konsumenten", sagt Walter Huber, Leiter M-Industrie und

Mitglied der Generaldirektion des Migros-Genossenschafts-Bundes.



Der Name "Orange Garten" nimmt Bezug auf die Geschichte und Werte

der Migros und wird für die Vermarktung von Migros-Produkten in China

eingesetzt. Um den chinesischen Kunden die Werte hinter den Produkten

aufzuzeigen, wurde zudem eine eigene Website unter diesem Namen

entwickelt. Sie richtet sich als Informations- und Imageplattform

gezielt an den chinesischen Markt. www.orangegarten.cn



"Als modernes Unternehmen mit einer äusserst vielfältigen

Produktpalette ist die Migros nicht nur in der Schweiz eine sehr

beliebte Marke. Die Zusammenarbeit zwischen Migros und Tmall erfolgt

zu einem Zeitpunkt, in dem wir eine zunehmende Nachfrage von

chinesischen Konsumenten nach hochwertigen Produkten aus Europa

feststellen. Tmall bietet qualitativ hochstehenden Marken und

Herstellern einen direkten Zugang zu 488 Million aktiven Konsumenten

in China", erklärt Karl Wehner, Geschäftsführer Deutschland,

Österreich, Schweiz, Türkei und Osteuropa bei der Alibaba-Gruppe.



Kurzportrait M-Industrie



Die M-Industrie gehört mit ihren 25 leistungsstarken Unternehmen

in der Schweiz und 7 Produktions-betrieben sowie diversen

Handelsplattformen im Ausland zur Migros-Gruppe. Sie bietet über

20'000 hochwertige Food- und Near-Food-Produkte zum besten

Preis-Leistungs-Verhältnis an und ist damit einer der grössten

Eigenmarkenproduzenten weltweit. Die M-Industrie setzt auf den

Industriestandort Schweiz; ihr Geschäft - basierend auf den Werten

Leistungsfähigkeit, Qualität und Zuverlässigkeit - baut sie laufend

aus. Als Industriegruppe der Migros ist sie nahe am Markt, setzt

Trends und überrascht mit innovativen Produkten und Dienstleistungen.

Sie exportiert Schweizer Qualitätsprodukte in über50 Länder. Zu ihren

Kunden gehören namhafte internationale Grossunternehmen. Die

M-Industrie produziert verantwortungsvoll und nachhaltig. Sie

transportiert die Waren wenn immer möglich mit der Bahn. Mit über

13'000 Mitarbeitenden, darunter 538 Lernende in über 30 Berufen, ist

sie eine bedeutende Arbeitgeberin in der Schweiz. www.mindustrie.com



Über Tmall Global



Die im Februar 2014 eingeführte internationale Plattform Tmall

Global (www.tmall.hk) ist eine Erweiterung des B2C-Tmall-Geschäfts

der Alibaba Group, die es ausländischen Händlern ermöglicht, Chinas

Online-Retail-Markt zu erschliessen. Durch Tmall Global können

Händler aus dem Ausland Geschäfte tätigen, ohne eine Betriebsstätte

in der Volksrepublik China zu benötigen. Internationale Marken

profitieren bei Tmall Global von hunderten von Millionen Besuchern

des Taobao Marketplace und Tmall.com. Durch Tmall Global haben die

chinesischen Verbraucher Zugriff auf eine Vielzahl von

Markenprodukten, die außerhalb Chinas bezogen werden.



Über Alibaba Group



Die Alibaba Group hat es sich zum Ziel gesetzt, Geschäfte überall

auf der Welt zu vereinfachen. Dafür baut das Unternehmen die

zukünftige Infrastruktur für den Handel auf. Alibabas Vision

beinhaltet, dass Kunden sich bei Alibaba treffen, dort arbeiten und

leben werden und dass das Unternehmen mindestens 102 Jahre bestehen

wird.



