Die Heizölpreise verabschieden sich mit einem leichten Plus von 0,3 Cent bzw. Rappen je Liter in die Weihnachtsfeiertage. Bis zum neuen Jahr ist nur noch mit geringen Preisschwankungen zu rechnen. An den internationalen Rohstoffbörsen tendieren die Ölpreise am letzten Handelstag vor Weihnachten seitwärts, nachdem sie am Vortag nochmals etwas zulegen konnten. Euro und Franken verlieren dagegen leicht ...

Den vollständigen Artikel lesen ...