Liebe Leser,

die Aktie der Steinhoff International Holdings (kurz "Steinhoff") ist längst ein Pennystock und es ist geradezu atemberaubend, wie schnell der Kurs verfällt. Beispiel: Am Dienstag stand der Kurs zwischenzeitlich bei über 0,60 Euro - am Donnerstag waren es im frühen Xetra-Handel dann nur noch gut 0,25 Euro. Es kommen aber auch keine wirklich guten Nachrichten von Steinhoff selbst. Was genau bei dem Treffen mit Bankern und Gläubigern in London herausgekommen ist, darüber hüllt ... (Peter Niedermeyer)

