Ein Winterurlaub muss nicht teuer sein. Wer die Preise in den europäischen Skigebieten vergleicht, kann echte Schnäppchen machen. Dabei helfen ein Blick auf die lokale Kaufkraft - und ein Währungsrechner.

Der Trend zum Urlaub in Deutschland hat sich auch in diesem Jahr fortgesetzt. Bereits zum achten Mal in Folge hat die Tourismusbranche hierzulande einen neuen Rekord verzeichnet. Wandern, Radfahren, Kultur- und Städtereisen stehen hoch im Kurs. Und Skifahren? Am Alpenrand, rund um die Zugspitze und in Orten wie Oberstdorf stehen die Chance für frischen Schnee recht gut. In Gebieten wie Winterberg oder auf dem Feldberg muss man schon etwas Glück haben. Wer auf Nummer sicher gehen will, reist in klassische Wintersportländer. Damit man möglichst viel Urlaub für sein Geld bekommt, lohnt sich ein Blick auf das lokale Preisniveau und den aktuellen Wechselkurs.

In vielen typischen Reiseländern für den Winterurlaub wird inzwischen mit Euro gezahlt. Doch eine einheitliche Währung führt noch lange nicht zu einheitlichen Preisen. Gründe dafür sind unterschiedliche Teuerungsraten und unterschiedlich hohe Steuersätze für Waren und Dienstleistungen. In Ländern außerhalb der europäischen Währungsunion sorgen zusätzlich Wechselkursschwankungen für Abweichungen bei der Kaufkraft.

Laut Vergleichstabelle der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) lag die Kaufkraft in Österreich und Frankreich mit Stand Oktober dieses Jahres ...

