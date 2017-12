Dieses Jahr war für die Aktienkurse rund um den Globus ein positives Jahr. Verschiedene Indizes wie der S&P 500 haben Rekordgewinne erzielt, was dazu geführt hat, dass eine große Zahl von Anlegern mit ihren bisherigen Anlageentscheidungen zufrieden ist.



Allerdings konnten nur wenige Aktien mit den Gewinnen, die Bitcoin in diesem Jahr erzielt hat, mithalten. Die virtuelle Währung startete 2017 bei 1.000 US-Dollar und stieg in den folgenden Monaten auf fünfstellige Werte an. Trotzdem bieten Aktien nach wie vor ein besseres Chancen-Risiko-Verhältnis als die Krypto-Währung. Auf lange Sicht scheinen sie eine bessere Investition zu sein.

Risiko/Ertrag

Obwohl Aktien immateriell in dem Sinne sind, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...