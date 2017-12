Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt



Peheim (pta016/22.12.2017/13:00) - Die S&O AGRAR AG ist eine börsennotierte Aktiengesellschaft mit der ISIN DE0005236202 und Sitz der Gesellschaft in Leipzig, eingetragen am Amtsgericht Leipzig unter HRB 28026. Vorstand Hansjörg Plaggemars, Aufsichtsratsvorsitzender Rechtsanwalt Oliver Martin, stellvertretende Aufsichtsratsvorsitzende Eva Katheder und durch das Amtsgericht Leipzig bestellter Insolvenzverwalter, Rechtsanwalt Dr. Christoph Alexander Jacobi. http://www.soagrar.de



Die Aktien der S&O AGRAR AG notieren im Regulierten Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Düsseldorf, Freiverkehr in Hamburg, Freiverkehr in Stuttgart und Freiverkehr in Berlin. S&O AGRAR AG - Akz: Amtsgericht Leipzig Nr.: 401 IN 100/16.



Mitteilung Als Aktionärsvertreter von über 25% der Stimmrechte an der S&O AGRAR AG https://adhoc.pressetext.com/news/20171103013 teilt Peter Brake den Aktionären mit:



1. Peter Brake hat dem Insolvenzverwalter der S&O AGRAR AG, Rechtsanwalt Dr. Christoph Alexander Jacobi, seit März 2017 wiederholt aufgefordert, dem Insolvenzgericht Leipzig mitzuteilen, dass die Insolvenzaufhebung aufgrund des Gutachtens vom 01.08.2016 durch Gutachter Rechtsanwalt Dr. Jacobi und den darauffolgenden Beschluss vom 02.08.2016 durch das Amtsgericht Leipzig unverzüglich zu erfolgen hat.



Nachdem Insolvenzverwalter Dr. Jacobi Brake als Aktionärsvertreter telefonisch am 24.11.2017 nach der Mitteilung https://adhoc.pressetext.com/news/20171124004 vom selbigen Tag kontaktiert hat, räumte Ersterer ein, dass die Bilanzen der S&O AGRAR AG, unterzeichnet vom Aufsichtsratsvorsitzenden, Rechtsanwalt und Steuerberater der S&O AGRAR AG, Oliver Martin, per 30.06.2016 für die Jahre 2012, 2013, 2014, 2015, fehlerhaft und somit falsch sind.



Peter Brake hat den Insolvenzverwalter am 18.12.2017 schriftlich letztmalig auf seine Pflicht als Insolvenzverwalter hingewiesen, dem Insolvenzgericht Leipzig unverzüglich bis zum 20.12.2017 um 16:00 Uhr das Anliegen aus dem Schreiben vom 18.12.2017 mitzuteilen, dass die Insolvenzaufhebung für die S&O AGRAR AG durchzuführen ist. Der Insolvenzverwalter hat am 19.12.17 schriftlich reagiert und mitgeteilt, dass er das Insolvenzgericht davon in Kenntnis setzt.



2. Insolvenzgericht Leipzig: Um Übermittlungsfehler vom Insolvenzverwalter an das Insolvenzgericht aus dem Schreiben vom 18.12.17 vorzubeugen, wurde dem Insolvenzgericht Leipzig auch das Schreiben von Peter Brake nachträglich als Kopie am 20.12.2017 durch Peter Brake zur Kenntnis übersandt. Peter Brake hat dem Insolvenzgericht Leipzig auch mitgeteilt, dass er dem Insolvenzgericht einen Vorstand für die S&O AGRAR AG in Aussicht stellt.



3. Zur Mitteilung vom 01.12.2017 https://adhoc.pressetext.com/news/20171201013 bezüglich der Frist zur Kontaktherstellung von Aktionären der S&O AGRAR AG zu Aktionärsvertreter Peter Brake wird die Frist nunmehr vom 15.02.2017 auf den 12.01.2018 verkürzt.



Der Ablauf der Kontaktherstellung erfolgt vorab an Peter Brake per E-Mail oder Fax. Bei Kontaktherstellung müssen Aktionäre per aktuellem Depotauszug den Nachweis erbringen, dass sie Aktionäre der S&O AGRAR AG sind. Die Stückzahl der gehaltenen Aktien ist nicht maßgebend für die Kontaktherstellung. Auch Kleinaktionäre sind eingeladen, sich zu melden.



Kontakt:



E-Mail: Peter.Brake@info-fuer-soagrar-aktionaere.de oder Fax: +49 4479 939436.



Hinweis: Die Internetseite https://www.info-fuer-soagrar-aktionaere.de dient ausschließlich zur Kontaktherstellung zu Aktionären der S&O AGRAR AG und stellt keine Aufforderung zum Handel, Kauf/Verkauf mit Aktien der S&O AGRAR AG dar.



