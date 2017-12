Vanadium rückte in diesem Jahr in den Fokus vieler Investoren. 2018 könnte das bei Energiespeichern eingesetzte Metall richtig durchstarten. Davon sollten die Aktien von Produzenten und Explorern profitieren.

Einst langweilig, nun sexy

Lange war Vanadium kein Thema für die meisten Investoren. Das war auch kein Wunder, das graue Metall wurde weitgehend von der Stahlindustrie gebraucht. Das klingt in den Ohren vieler Anleger wenig sexy. 2017 aber hat sich die Sicht geändert und plötzlich wurde Vanadium im Windschatten von Lithium auch ein Zukunftsthema. Denn während Lithium-Ionen-Akkus wohl in den kommenden zehn Jahren die erste Wahl für Elektroautos, Smartphones und Tablets bleiben, schlägt man bei Energiespeichern andere Töne an. Denn für Großanwendungen wie bei Wind- und Solarparks scheinen Vanadium-Redox-Flow-Batterien die erste Wahl zu sein. Sie haben eine längere Lebensdauer, die Energieabgabe gibt mit der Zeit nicht nach und bei langlaufenden Projekten sind sie kostenmäßig anderen Batterietechnologien überlegen. Für Rohstoffinvestoren bedeutet das: neben der Stahlindustrie tut sich da ein neuer, großer Nachfrager nach Vanadium in den kommenden Jahren auf. Das Gute daran: es ist ein knapper Rohstoff, der vorwiegend als Beiprodukt gewonnen wird. Zudem sind China ...

Den vollständigen Artikel lesen ...