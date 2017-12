FRANKFURT (Dow Jones)--Leicht im Minus zeigen sich Europas Aktienmärkte am Freitagmittag. Von einer Jahresend- oder Weihnachtsrally fehlt derzeit jede Spur. Stattdessen sprechen Händler von vorweihnachtlicher Besinnlichkeit. "Viele Marktteilnehmer haben sich bereits aus dem aktiven Handel verabschiedet", so ein Aktienhändler. Auch aufgrund des Starts von Mifid II im Januar und der damit verbundenen Regularien hielten sich einige Häuser vor dem Jahresultimo zurück. Denn immerhin handele es sich um die wichtigste Änderung der Spielregeln für den Finanzmarkt seit rund 20 Jahren. Der DAX notiert 0,2 Prozent tiefer bei 13.082 Punkten, der Euro-Stoxx-50 gibt 0,4 Prozent nach auf 3.557 Zähler.

Spanische Aktien leiden unter Wahlergebnis

Die Börse in Madrid handelt 1,2 Prozent im Minus, belastet vom Wahlausgang in Katalonien. Dort haben die Befürworter der Unabhängigkeit von Spanien die absolute Mehrheit errungen; die konservative Volkspartei des spanischen Ministerpräsidenten Mariano Rajoy fuhr dagegen ein desaströses Ergebnis ein. Vor allem die Aktien spanischer Banken und Staatsanleihen leiden daher etwas unter Abgaben. Banco Santander fallen 1,7 Prozent. Der Euro handelt unauffällig mit rund 1,1850 US-Dollar.

Bei DAX-Werten zeigen sich zumeist Kursänderungen im Null-Komma-Bereich. RWE ragen hervor mit 1,7 Prozent Plus, Eon steigen um 0,8 Prozent. Händler sehen dahinter nur leichte Rückkäufe nach den jüngsten Kurseinbrüchen.

Telekom kauft zu - Thyssen-Deal mit Mitarbeitern teuer erkauft

Adidas geben 0,3 Prozent ab. Die Quartalszahlen von US-Konkurrent Nike waren durch die Bank gut ausgefallen. Goldman Sachs lobte, dass sowohl Konzernumsatz und Margen wie auch der Gewinn je Aktie über den Erwartungen lägen. Allerdings ging der Umsatz auf dem Heimatmarkt USA um 5 Prozent zurück. Bei den nächsten Zahlen von Adidas werden Analysten daher besonders darauf achten, ob das Unternehmen umgekehrt davon profitiert und Marktanteile gewinnen konnte.

Deutsche Telekom geben 0,3 Prozent nach. Der DAX-Konzern übernimmt das Österreich-Geschäft des TV-Kabelnetzbetreibers Liberty Global. Die Transaktion hat einen Gesamtwert von 1,9 Milliarden Euro.

Thyssenkrupp geben 1 Prozent ab trotz einer Einigung mit den Arbeitnehmern im Hinblick auf die Fusion des Stahlgeschäfts mit Tata Steel. "Damit geht Thyssenkrupp einen weiteren kleinen Schritt, sich vom Stahlgeschäft zu verabschieden", so ein Aktienhändler. Der Deal sei allerdings teuer erkauft worden: Die Mitarbeiter erhalten im Falle einer Fusion eine Beschäftigungssicherung bis Ende September 2026.

Elringklinger weiter in Rally-Laune

Weiter in Rally-Laune zeigen sich mit 5 Prozent Plus die Aktien von Elringklinger. Händler verweisen dazu auf den Auslöser des nun schon mehrere Tage dauernden Anstiegs: eine Analyse von Hauck & Aufhäuser vom Mittwoch, die den Autozulieferer als einen Gewinner der E-Mobilität ausmacht. Dazu passend hat Elring am Berichtstag gemeldet, die Sparte Abgasnachbehandlung verkauft zu haben. Dies untermauere die Fokussierung auf den Elektrobereich, heißt es im Handel.

Roche geben 0,2 Prozent nach. Der schweizerische Pharmakonzern erweitert sein Onkologie-Portfolio mit der Übernahme des US-Unternehmens Ignyta. Die Transaktion hat einen Gesamtwert von 1,7 Milliarden US-Dollar. Der Kaufpreis sei hoch und entspreche einem Aufschlag von 74 Prozent auf den Schlusskurs der Ignyta-Aktie vom Vortag. Im DAX notieren Merck dagegen unverändert; der deutsche Pharmakonzern hat in den USA einen Erfolg mit seinem Krebsmedikament Avelumab erzielt.

Der Aufruf zum Pilotenstreik bei Ryanair hat offenbar zu keinen größeren Störungen im Flugbetrieb des irischen Billigfliegers geführt. Die Titel büßen 0,9 Prozent ein.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 3.556,79 -0,39 -13,99 8,09 Stoxx-50 3.190,06 -0,17 -5,55 5,96 DAX 13.081,88 -0,21 -27,86 13,94 MDAX 26.135,95 -0,22 -57,79 17,79 TecDAX 2.530,63 -0,28 -7,05 39,68 SDAX 11.855,28 0,06 7,61 24,54 FTSE 7.609,49 0,07 5,51 6,53 CAC 5.368,54 -0,32 -17,43 10,41 Bund-Future 161,75 0,09 1,18 DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 8:27 Uhr Do, 18.05 Uhr % YTD EUR/USD 1,1852 -0,02% 1,1854 1,1870 +12,7% EUR/JPY 134,38 -0,01% 134,39 134,62 +9,3% EUR/CHF 1,1726 -0,01% 1,1727 1,1741 +9,5% EUR/GBP 0,8862 +0,02% 0,8860 1,1265 +4,0% USD/JPY 113,37 -0,00% 113,37 113,41 -3,0% GBP/USD 1,3378 -0,02% 1,3380 1,3371 +8,4% Bitcoin BTC/USD 13.679,80 -9,69% 12.296,54 15.295,16 1.332,90 ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 58,07 58,36 -0,5% -0,29 +2,0% Brent/ICE 64,62 64,90 -0,4% -0,28 +10,3% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.268,60 1.266,56 +0,2% +2,04 +10,2% Silber (Spot) 16,20 16,13 +0,4% +0,07 +1,7% Platin (Spot) 917,20 917,00 +0,0% +0,20 +1,5% Kupfer-Future 3,19 3,20 -0,3% -0,01 +26,4% ===

