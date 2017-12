Wien - Die UBS prüft einen weltweiten Start ihres digitalen Vermögensverwalters, so die Experten von "FONDS professionell".Der Robo-Berater fuße auf der neuen IT-Plattform, die das Geldhaus schrittweise in ihrem Private Banking außerhalb der USA einführe. "Wir sind dabei zu prüfen, ob wir das weltweit über die Plattform auf den Markt bringen", habe Bankmanager Dirk Klee der Nachrichtenagentur Reuters gesagt. Eine Entscheidung dazu sei noch nicht gefallen, habe Klee eingeschränkt. Er sei der weltweite, operative Chef des Wealth Management der Schweizer Großbank. Zuvor habe Klee das Geschäft des Fondsriesen BlackRock in Deutschland und Österreich geleitet.

