Chicago und Sao Paulo (ots/PRNewswire) - The Boeing Company (NYSE: BA) und Embraer (BM&FBOVESPA: EMBR3, NYSE: ERJ) haben heute bestätigt, dass die beiden Unternehmen Gespräche über einen möglichen Zusammenschluss führen, dessen Grundlage noch diskutiert wird.



Es gibt keine Garantie, dass diese Gespräche zu einem Abschluss führen werden. Boeing und Embraer beabsichtigen nicht, zusätzliche Kommentare zu diesen Gesprächen abzugeben.



Ein möglicher Abschluss bedarf der Zustimmung der brasilianischen Regierung und der Aufsichtsbehörden, der Verwaltungsräte beider Unternehmen und der Aktionäre von Embraer.



Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen Risiken und Ungewissheiten



Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung können zukunftsgerichtete Aussagen sein. Zukunftsgerichtete Aussagen können oft, jedoch nicht immer, durch Begriffe wie "plant", "erwartet", "erwartete", "planmäßige", "schätzt", "beabsichtigt", "sieht vorher", oder "glaubt" oder durch Variationen solcher Begriffe und Ausdrücke identifiziert werden, oder durch die Angabe, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse, Bedingungen, Umstände oder Ergebnisse ergriffen, eintreten oder erreicht werden "können", "könnten", "würden", "dürften" oder "werden". Zukunftsgerichtete Aussagen beziehen sich naturgemäß auf Sachverhalte, die in unterschiedlichem Maße ungewiss sind. Viele Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die oft außerhalb unseres Einflussbereichs liegen, können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von diesen zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Dazu gehören neben den Faktoren, die zuvor in den Berichten von Boeing und Embraer an die SEC und an anderer Stelle in dieser Mitteilung angegeben wurden, auch alle Risiken im Zusammenhang mit einer möglichen strategischen Kombination. Boeing und Embraer können keine Gewähr dafür übernehmen, dass sich solche zukunftsgerichteten Aussagen als richtig erweisen. Der Leser wird davor gewarnt, sich unangemessen auf diese zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen, die nur zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung gültig sind. Boeing und Embraer lehnen jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse, Bedingungen, Umstände oder sonstiger Gründe, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben. Bitte konsultieren Sie weitere Offenlegungen von Boeing und Embraer zu verwandten Themen, falls zutreffend, in den bei der SEC eingereichten Berichten.



OTS: The Boeing Company; Embraer newsroom: http://www.presseportal.de/nr/129144 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_129144.rss2



Pressekontakt:



The Boeing Company Phil Musser Senior Vice President, Communications Mobil: 312-241-6683 Phil.Musser@boeing.com Boeing Communications Büro: +1 312-544-2002 Embraer Nelson Salgado Senior Vice President, External Affairs and Corporate Communications Büro: +55 11 3 841 6085 nsalgado@embraer.com.br