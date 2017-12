Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

FEIERTAGSHINWEIS

FREITAG: In Großbritannien findet als Ausgleich für Heiligabend nur ein verkürzter Börsenhandel statt. In den USA schließt der Anleihemarkt aus dem gleichen Grund früher als üblich.

MONTAG: Am ersten Weihnachtstag bleiben folgende Börsen geschlossen: Deutschland, Österreich, Schweiz, Großbritannien, Frankreich, Niederlande, Italien, Spanien, USA, Hongkong, Südkorea und Australien.

DIENSTAG: Am zweiten Weihnachtstag ruht der Handel an folgenden Märkten: Deutschland, Österreich, Schweiz, Großbritannien, Frankreich, Niederlande, Italien, Spanien, Hongkong und Australien.

AKTIENMÄRKTE (13.18 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD S&P-500-Future 2.689,70 +0,07% +19,69% Euro-Stoxx-50 3.553,77 -0,48% +8,00% Stoxx-50 3.188,45 -0,22% +5,91% DAX 13.079,91 -0,23% +13,93% FTSE 7.601,62 -0,03% +6,42% CAC 5.362,13 -0,44% +10,28% Nikkei-225 22.902,76 +0,16% +19,82% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 161,76 +10

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 58,05 58,36 -0,5% -0,31 +2,0% Brent/ICE 64,72 64,90 -0,3% -0,18 +10,4% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.268,73 1.266,56 +0,2% +2,17 +10,2% Silber (Spot) 16,21 16,13 +0,5% +0,08 +1,8% Platin (Spot) 919,50 917,00 +0,3% +2,50 +1,8% Kupfer-Future 3,19 3,20 -0,3% -0,01 +26,4%

AUSBLICK AKTIEN USA

Am letzten Tag vor der Weihnachtspause zeichnen sich kleine Kursgewinne an der Wall Street ab. Sollten die Konjunkturdaten des Tages positiv überraschen, könnten die großen Aktienindizes sogar neue Rekordstände erreichen, sagen Händler. Das Interesse gelte dabei vor allem den Daten zu Einkommen und Ausgaben - und ganz besonders dem PCE-Deflator, sagt Konstantinos Anthis, Analyst bei ADS Securities. Als sich die scheidende US-Notenbankchefin Janet Yellen das letzte Mal zu Wort gemeldet habe, sei sie ausdrücklich auf die niedrige Inflation in den USA eingegangen und habe sich besorgt gezeigt, dass der geringe Preisauftrieb längerfristig negativ wirke, so der Analyst. Daher dürfte der Markt heute sehr darauf achten, ob der PCE-Deflator, das bevorzugte Preismaß der Fed, vielleicht auf langsamere Zinserhöhungen im kommenden Jahr hindeute.

Unter den Einzelwerten werden Nike vorbörslich gut 2 Prozent niedriger getaxt, dies allerdings bei dünnen Umsätzen. Der Sportartikelhersteller hat zwar am Donnerstag nach Börsenschluss in den USA einen überraschend hohen Gewinn für das zweite Geschäftsquartal ausgewiesen, doch lag der Umsatz in Nordamerika unter den Erwartungen des Marktes.

AUSBLICK KONJUNKTUR +

-US 14:30 Persönliche Ausgaben und Einkommen November Persönliche Ausgaben PROGNOSE: +0,4% gg Vm zuvor: +0,3% gg Vm Persönliche Einkommen PROGNOSE: +0,4% gg Vm zuvor: +0,4% gg Vm 14:30 Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter November PROGNOSE: +2,0% gg Vm zuvor: revidiert -0,8% gg Vm; vorläufig -1,2% gg Vm 16:00 Index der Verbraucherstimmung der Uni Michigan Dezember (2. Umfrage) PROGNOSE: 97,1 1. Umfrage: 96,8 zuvor: 98,5 16:00 Neubauverkäufe November PROGNOSE: -5,0% gg Vm zuvor: +6,2% gg Vm

FINANZMÄRKTE EUROPA

Etwas leichter - Von einer Jahresend- oder Weihnachtsrally fehlt derzeit jede Spur. Stattdessen sprechen Händler von vorweihnachtlicher Besinnlichkeit. Auch aufgrund des Starts von Mifid II im Januar und der damit verbundenen Regularien hielten sich einige Häuser vor dem Jahresultimo zurück. Denn immerhin handele es sich um die wichtigste Änderung der Spielregeln für den Finanzmarkt seit rund 20 Jahren. Die Börse in Madrid handelt 1,2 Prozent im Minus, belastet vom Wahlausgang in Katalonien. Dort haben die Befürworter der Unabhängigkeit von Spanien die absolute Mehrheit errungen; die konservative Volkspartei des spanischen Ministerpräsidenten Mariano Rajoy fuhr dagegen ein desaströses Ergebnis ein. Vor allem die Aktien spanischer Banken und Staatsanleihen leiden daher etwas unter Abgaben. Banco Santander fallen 1,7 Prozent. Der Euro handelt unauffällig mit rund 1,1850 US-Dollar. Im DAX ragen die Versorger RWE und Eon mit Kursgewinnen vom 1,7 und 0,8 Prozent heraus. Händler sehen dahinter nur leichte Rückkäufe nach den jüngsten Kurseinbrüchen. Adidas geben 0,3 Prozent ab. Die Quartalszahlen von US-Konkurrent Nike waren durch die Bank gut ausgefallen. Allerdings ging der Umsatz auf dem Heimatmarkt USA um 5 Prozent zurück. Bei den nächsten Zahlen von Adidas werden Analysten daher besonders darauf achten, ob das Unternehmen umgekehrt davon profitiert und Marktanteile gewinnen konnte. Deutsche Telekom geben 0,3 Prozent nach. Der Konzern übernimmt das Österreich-Geschäft des TV-Kabelnetzbetreibers Liberty Global. Die Transaktion hat einen Gesamtwert von 1,9 Milliarden Euro. Thyssenkrupp geben 1 Prozent ab. Die Einigung mit den Arbeitnehmern im Hinblick auf die Fusion des Stahlgeschäfts mit Tata Steel sei teuer erkauft worden: Die Mitarbeiter erhalten im Falle einer Fusion eine Beschäftigungssicherung bis Ende September 2026. Roche geben 0,2 Prozent nach. Der Pharmakonzern erweitert sein Onkologie-Portfolio mit der Übernahme des US-Unternehmens Ignyta für 1,7 Milliarden US-Dollar. Der Aufruf zum Pilotenstreik bei Ryanair hat offenbar zu keinen größeren Störungen im Flugbetrieb des irischen Billigfliegers geführt. Die Titel büßen 0,9 Prozent ein.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 8:27 Uhr Do, 18.05 Uhr % YTD EUR/USD 1,1852 -0,02% 1,1854 1,1870 +12,7% EUR/JPY 134,36 -0,03% 134,39 134,62 +9,3% EUR/CHF 1,1723 -0,03% 1,1727 1,1741 +9,5% EUR/GBP 0,8852 -0,09% 0,8860 1,1265 +3,9% USD/JPY 113,36 -0,01% 113,37 113,41 -3,0% GBP/USD 1,3389 +0,07% 1,3380 1,3371 +8,5% Bitcoin BTC/USD 14.011,25 -7,50% 12.296,54 15.295,16 1.367,62

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Mit moderaten Kursgewinnen auf breiter Front haben sich die Aktienmärkte in Ostasien und Australien am letzten Handelstag vor Weihnachten gezeigt. Händler sprachen von einem dünnen Feiertagshandel, der den positiven Vorgaben aus Europa und den USA gefolgt sei. Mehr als an den Börsen tat sich beim Bitcoin. Dessen Kurs geriet mit Beginn des Handels in Asien schwer unter Druck und fiel von Ständen deutlich über 15.000 auf rund 13.000 Dollar zurück. Zuletzt wurde die Kunstwährung mit 12.296 Dollar gehandelt, weit unter den Vortageshochs von etwa 17.000 Dollar und dem Rekordhoch vom vergangenen Wochenende von auf bestimmten Plattformen angeblich 20.000 Dollar. Neben dem Bitcoin standen auch andere Kryptowährungen unter Druck. So verlor Bitcoin Cash in den vergangenen 24 Stunden über ein Viertel an Wert, wie Daten von coinmarketcap.com zeigen. Litecoin litt darunter, dass dessen Erfinder Charlie Lee seinen Anteil verkaufte. Aktien von Acer waren in Taiwan Tagesfavoriten mit einem maximal für einen Handelstag erlaubten Plus von 10 Prozent, angetrieben von einer Gewinnmarge auf 13-Jahreshoch. In Sydney halfen Bergbauwerte, die wiederum von höheren Rohstoffpreisen profitierten, dem Markt ins Plus. BHP Billiton und Rio Tinto gewannen jeweils etwa 0,9 Prozent an Wert. Unter den Einzelwerten brachen in Tokio Eisai um 15 Prozent ein. Die Pharmaaktie litt unter enttäuschenden ersten Ergebnissen zu einem gemeinsam mit Biogen entwickelten Alzheimer-Medikament. Dass Fosun der Übernahme von 18 Prozent an Tsingtao zugestimmt hat, dürfte laut Bank of America Merrill Lynch positiv für die Bierbranche in China, besonders aber für CR Beer. Die Analysten hoben daher das zweite Mal in dieser Woche das Ziel für die CR-Beer-Aktie an. CR Beer lagen im späten Hongkonger Handel 5,5 Prozent höher. Tsingtao erholten sich um 7 Prozent von ihrem Vortagesminus. Nur zwischenzeitlich und zudem nur leicht unter Druck geriet in Asien der Euro, nachdem das Ergebnis der katalanischen Regionalwahl Befürchtungen geweckt hatte, dass es die Spannungen innerhalb Spaniens wieder verstärken und möglicherweise auch europaweit den Unabhängigkeitsbestrebungen Aufwind verleihen könnte.

CREDIT

Die Risikoprämien gegen den Ausfall von Staats- und Unternehmensanleihen in Europa engen sich zum Wochenschluss leicht ein. Das Geschäft verläuft in ruhigen Bahnen, viele Marktteilnehmer haben sich bereits vom Tagesgeschäft verabschiedet. Die Analysten von CreditSights haben sich zum Jahresschluss den Schuldner Arcelormittal angeschaut. Das Unternehmen hat ihrer Ansicht nach eine gute Chance, im kommenden Jahr wieder ein Investment Grade zu erreichen. Hier könne es in Folge zu einer Neubewertung der Bonds kommen.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

Allianz reicht Offerte für Euler-Hermes-Anteil bei Regulierer ein

