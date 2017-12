DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

FEIERTAGSHINWEIS

FREITAG: In Großbritannien findet als Ausgleich für Heiligabend nur ein verkürzter Börsenhandel statt. In den USA schließt der Anleihemarkt aus dem gleichen Grund früher als üblich.

MONTAG: Am ersten Weihnachtstag bleiben folgende Börsen geschlossen: Deutschland, Österreich, Schweiz, Großbritannien, Frankreich, Niederlande, Italien, Spanien, USA, Hongkong, Südkorea und Australien.

DIENSTAG: Am zweiten Weihnachtstag ruht der Handel an folgenden Märkten: Deutschland, Österreich, Schweiz, Großbritannien, Frankreich, Niederlande, Italien, Spanien, Hongkong und Australien.

AKTIENMÄRKTE (13.18 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD S&P-500-Future 2.689,70 +0,07% +19,69% Euro-Stoxx-50 3.553,77 -0,48% +8,00% Stoxx-50 3.188,45 -0,22% +5,91% DAX 13.079,91 -0,23% +13,93% FTSE 7.601,62 -0,03% +6,42% CAC 5.362,13 -0,44% +10,28% Nikkei-225 22.902,76 +0,16% +19,82% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 161,76 +10

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 58,05 58,36 -0,5% -0,31 +2,0% Brent/ICE 64,72 64,90 -0,3% -0,18 +10,4% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.268,73 1.266,56 +0,2% +2,17 +10,2% Silber (Spot) 16,21 16,13 +0,5% +0,08 +1,8% Platin (Spot) 919,50 917,00 +0,3% +2,50 +1,8% Kupfer-Future 3,19 3,20 -0,3% -0,01 +26,4%

AUSBLICK AKTIEN USA

Am letzten Tag vor der Weihnachtspause zeichnen sich kleine Kursgewinne an der Wall Street ab. Sollten die Konjunkturdaten des Tages positiv überraschen, könnten die großen Aktienindizes sogar neue Rekordstände erreichen, sagen Händler. Das Interesse gelte dabei vor allem den Daten zu Einkommen und Ausgaben - und ganz besonders dem PCE-Deflator, sagt Konstantinos Anthis, Analyst bei ADS Securities. Als sich die scheidende US-Notenbankchefin Janet Yellen das letzte Mal zu Wort gemeldet habe, sei sie ausdrücklich auf die niedrige Inflation in den USA eingegangen und habe sich besorgt gezeigt, dass der geringe Preisauftrieb längerfristig negativ wirke, so der Analyst. Daher dürfte der Markt heute sehr darauf achten, ob der PCE-Deflator, das bevorzugte Preismaß der Fed, vielleicht auf langsamere Zinserhöhungen im kommenden Jahr hindeute.

Unter den Einzelwerten werden Nike vorbörslich gut 2 Prozent niedriger getaxt, dies allerdings bei dünnen Umsätzen. Der Sportartikelhersteller hat zwar am Donnerstag nach Börsenschluss in den USA einen überraschend hohen Gewinn für das zweite Geschäftsquartal ausgewiesen, doch lag der Umsatz in Nordamerika unter den Erwartungen des Marktes.

AUSBLICK KONJUNKTUR +

-US 14:30 Persönliche Ausgaben und Einkommen November Persönliche Ausgaben PROGNOSE: +0,4% gg Vm zuvor: +0,3% gg Vm Persönliche Einkommen PROGNOSE: +0,4% gg Vm zuvor: +0,4% gg Vm 14:30 Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter November PROGNOSE: +2,0% gg Vm zuvor: revidiert -0,8% gg Vm; vorläufig -1,2% gg Vm 16:00 Index der Verbraucherstimmung der Uni Michigan Dezember (2. Umfrage) PROGNOSE: 97,1 1. Umfrage: 96,8 zuvor: 98,5 16:00 Neubauverkäufe November PROGNOSE: -5,0% gg Vm zuvor: +6,2% gg Vm

FINANZMÄRKTE EUROPA

Etwas leichter - Von einer Jahresend- oder Weihnachtsrally fehlt derzeit jede Spur. Stattdessen sprechen Händler von vorweihnachtlicher Besinnlichkeit. Auch aufgrund des Starts von Mifid II im Januar und der damit verbundenen Regularien hielten sich einige Häuser vor dem Jahresultimo zurück. Denn immerhin handele es sich um die wichtigste Änderung der Spielregeln für den Finanzmarkt seit rund 20 Jahren. Die Börse in Madrid handelt 1,2 Prozent im Minus, belastet vom Wahlausgang in Katalonien. Dort haben die Befürworter der Unabhängigkeit von Spanien die absolute Mehrheit errungen; die konservative Volkspartei des spanischen Ministerpräsidenten Mariano Rajoy fuhr dagegen ein desaströses Ergebnis ein. Vor allem die Aktien spanischer Banken und Staatsanleihen leiden daher etwas unter Abgaben. Banco Santander fallen 1,7 Prozent. Der Euro handelt unauffällig mit rund 1,1850 US-Dollar. Im DAX ragen die Versorger RWE und Eon mit Kursgewinnen vom 1,7 und 0,8 Prozent heraus. Händler sehen dahinter nur leichte Rückkäufe nach den jüngsten Kurseinbrüchen. Adidas geben 0,3 Prozent ab. Die Quartalszahlen von US-Konkurrent Nike waren durch die Bank gut ausgefallen. Allerdings ging der Umsatz auf dem Heimatmarkt USA um 5 Prozent zurück. Bei den nächsten Zahlen von Adidas werden Analysten daher besonders darauf achten, ob das Unternehmen umgekehrt davon profitiert und Marktanteile gewinnen konnte. Deutsche Telekom geben 0,3 Prozent nach. Der Konzern übernimmt das Österreich-Geschäft des TV-Kabelnetzbetreibers Liberty Global. Die Transaktion hat einen Gesamtwert von 1,9 Milliarden Euro. Thyssenkrupp geben 1 Prozent ab. Die Einigung mit den Arbeitnehmern im Hinblick auf die Fusion des Stahlgeschäfts mit Tata Steel sei teuer erkauft worden: Die Mitarbeiter erhalten im Falle einer Fusion eine Beschäftigungssicherung bis Ende September 2026. Roche geben 0,2 Prozent nach. Der Pharmakonzern erweitert sein Onkologie-Portfolio mit der Übernahme des US-Unternehmens Ignyta für 1,7 Milliarden US-Dollar. Der Aufruf zum Pilotenstreik bei Ryanair hat offenbar zu keinen größeren Störungen im Flugbetrieb des irischen Billigfliegers geführt. Die Titel büßen 0,9 Prozent ein.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 8:27 Uhr Do, 18.05 Uhr % YTD EUR/USD 1,1852 -0,02% 1,1854 1,1870 +12,7% EUR/JPY 134,36 -0,03% 134,39 134,62 +9,3% EUR/CHF 1,1723 -0,03% 1,1727 1,1741 +9,5% EUR/GBP 0,8852 -0,09% 0,8860 1,1265 +3,9% USD/JPY 113,36 -0,01% 113,37 113,41 -3,0% GBP/USD 1,3389 +0,07% 1,3380 1,3371 +8,5% Bitcoin BTC/USD 14.011,25 -7,50% 12.296,54 15.295,16 1.367,62

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Mit moderaten Kursgewinnen auf breiter Front haben sich die Aktienmärkte in Ostasien und Australien am letzten Handelstag vor Weihnachten gezeigt. Händler sprachen von einem dünnen Feiertagshandel, der den positiven Vorgaben aus Europa und den USA gefolgt sei. Mehr als an den Börsen tat sich beim Bitcoin. Dessen Kurs geriet mit Beginn des Handels in Asien schwer unter Druck und fiel von Ständen deutlich über 15.000 auf rund 13.000 Dollar zurück. Zuletzt wurde die Kunstwährung mit 12.296 Dollar gehandelt, weit unter den Vortageshochs von etwa 17.000 Dollar und dem Rekordhoch vom vergangenen Wochenende von auf bestimmten Plattformen angeblich 20.000 Dollar. Neben dem Bitcoin standen auch andere Kryptowährungen unter Druck. So verlor Bitcoin Cash in den vergangenen 24 Stunden über ein Viertel an Wert, wie Daten von coinmarketcap.com zeigen. Litecoin litt darunter, dass dessen Erfinder Charlie Lee seinen Anteil verkaufte. Aktien von Acer waren in Taiwan Tagesfavoriten mit einem maximal für einen Handelstag erlaubten Plus von 10 Prozent, angetrieben von einer Gewinnmarge auf 13-Jahreshoch. In Sydney halfen Bergbauwerte, die wiederum von höheren Rohstoffpreisen profitierten, dem Markt ins Plus. BHP Billiton und Rio Tinto gewannen jeweils etwa 0,9 Prozent an Wert. Unter den Einzelwerten brachen in Tokio Eisai um 15 Prozent ein. Die Pharmaaktie litt unter enttäuschenden ersten Ergebnissen zu einem gemeinsam mit Biogen entwickelten Alzheimer-Medikament. Dass Fosun der Übernahme von 18 Prozent an Tsingtao zugestimmt hat, dürfte laut Bank of America Merrill Lynch positiv für die Bierbranche in China, besonders aber für CR Beer. Die Analysten hoben daher das zweite Mal in dieser Woche das Ziel für die CR-Beer-Aktie an. CR Beer lagen im späten Hongkonger Handel 5,5 Prozent höher. Tsingtao erholten sich um 7 Prozent von ihrem Vortagesminus. Nur zwischenzeitlich und zudem nur leicht unter Druck geriet in Asien der Euro, nachdem das Ergebnis der katalanischen Regionalwahl Befürchtungen geweckt hatte, dass es die Spannungen innerhalb Spaniens wieder verstärken und möglicherweise auch europaweit den Unabhängigkeitsbestrebungen Aufwind verleihen könnte.

CREDIT

Die Risikoprämien gegen den Ausfall von Staats- und Unternehmensanleihen in Europa engen sich zum Wochenschluss leicht ein. Das Geschäft verläuft in ruhigen Bahnen, viele Marktteilnehmer haben sich bereits vom Tagesgeschäft verabschiedet. Die Analysten von CreditSights haben sich zum Jahresschluss den Schuldner Arcelormittal angeschaut. Das Unternehmen hat ihrer Ansicht nach eine gute Chance, im kommenden Jahr wieder ein Investment Grade zu erreichen. Hier könne es in Folge zu einer Neubewertung der Bonds kommen.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

Allianz reicht Offerte für Euler-Hermes-Anteil bei Regulierer ein

Die Allianz hat die Offerte für die ihr noch nicht gehörenden Euler-Hermes-Aktien bei der französischen Börsenaufsicht AMF eingereicht. Sollte die Behörde dem Deal zustimmen, bietet der Münchener Versicherer, wie bereits angekündigt, 122 Euro je Aktie für eine Beteiligung von bis zu 24,20 Prozent an Euler Hermes. Das Angebot soll den Aktionären der auf Kreditversicherungen spezialisierten Tochter dann offiziell Anfang des kommenden Jahres vorgelegt werden, so der DAX-Konzern.

SAP will allen Mitarbeitern in Deutschland Teilzeit anbieten

Der Softwarekonzern SAP will im kommenden Jahr seinen Mitarbeitern in Deutschland die Arbeit in Teilzeit anbieten. "Wir sind überzeugt, dass eine Lösung, die seit 2017 für Vertrieb und SAP-Beratung funktioniert, sich auch in anderen Bereichen bewähren wird", sagte der Deutschlandchef von SAP, Daniel Holz, dem Nachrichtenmagazin Focus. Davon betroffen sind nach eigenen Angaben rund 15.000 Mitarbeiter in Deutschland.

Thyssenkrupp einigt sich mit Arbeitnehmern bei Stahlfusion

Thyssenkrupp hat sich im Streit um die Stahlfusion mit Tata Steel mit den Arbeitnehmern auf Eckpunkte geeinigt und dabei weitreichende Sicherheiten für die Beschäftigten zugesagt. Wie der DAX-Konzern mitteilte, erhalten die Mitarbeiter im Falle einer Fusion eine Beschäftigungssicherung bis Ende September 2026. Zudem wurde bis dahin für die Mehrheit der Werke eine Standortsicherung vereinbart.

Thyssenkrupp hält auch bei Steel-IPO gut 25 Prozent an Stahl-JV

Thyssenkrupp und Tata Steel werden ihren Anteil am geplanten Stahl-Joint-Venture in den nächsten sechs Jahren jeweils nicht unter eine Sperrminorität fallen lassen. Für den Fall, dass sich beide Seiten zu einem Börsengang entschließen sollten, müssen sie bis Ende September 2024 zusammen wenigstens 50,1 Prozent der Anteile halten. Das sieht die Einigung mit den Arbeitnehmern von Thyssenkrupp Steel vor, die am Donnerstag nach wochenlangen Verhandlungen erzielt worden war.

Volkswagen deckelt vorerst Vergütungen von einigen Betriebsräten

Im Zusammenhang mit dem Untreueverdacht wegen zu hoher Zahlungen an führende Betriebsratsmitglieder bei Volkswagen deckelt der Konzern vorsorglich deren Gehälter. Bis zu einer eindeutigen rechtlichen Klärung werde Volkswagen "die Vergütung eines kleinen Kreises von Betriebsräten vorläufig anpassen", erklärte Vorstandschef Matthias Müller am Freitag in Wolfsburg. Es handle sich um eine rein vorsorgliche Maßnahme.

Hochtief-Tochter erhält Auftrag für Autobahn-Projekt in Texas

Die Hochtief-Tochter Flatiron Construction hat vom Transportministerium des US-Bundesstaates Texas einen Auftrag für den Ausbau eines Teils der Autobahn Interstate 820 erhalten. Das "East Loop 820"-Projekt hat einen Wert von 174 Millionen US-Dollar und ist Teil der Initiative "Texas Clear Lanes" des Ministeriums zur Verringerung von Verkehrsstaus und der Verbesserung der Mobilität. Der Ausbau, im Zuge dessen auch Brücken ersetzt werden, erfolgt auf einer Strecke von 3 Meilen bzw. fast 5 Kilometern am Rande von Fort Worth.

Innogy kauft Wind-Projekt in USA mit über 2 Gigawatt

Die RWE-Ökostromtochter Innogy baut die im vergangenen Jahr gegründete US-Tochter mit einem Zukauf aus. Innogy übernimmt das Onshore-Wind-Entwicklungsgeschäft in den USA von Everpower Wind Holdings mit einer Gesamtleistung von über 2 Gigawatt. Die Transaktion soll im zweiten Quartal 2018 abgeschlossen werden, teilte die Innogy SE mit. Verkäufer des Geschäfts ist die britische Investmentgesellschaft Terra Firma Capital Partners.

Nordex erhält Turbinenauftrag für Windpark in Frankreich

Der Windturbinenhersteller Nordex hat den Auftrag für die Errichtung des Windparks "Epine Marie Madeleine" in Frankreich erhalten. Der Private-Equity-Investor GN Renewable Investments hat für dieses Projekt zwölf Turbinen der Baureihe N117/3000 bei Nordex bestellt, wie der TecDAX-Konzern mitteilte. Zum Autragswert äußerte sich die Nordex SE nicht.

Tegel fertigt nach Air-Berlin-Pleite deutlich weniger Gäste ab

Nach dem letzten Air-Berlin-Flug sind die Passagierzahlen an den Berliner Flughäfen Tegel und Schönefeld deutlich eingebrochen. Tegel traf es im November besonders, dort ging die Zahl der Fluggäste im Vergleich zum Vorjahresmonat um rund 350.000 oder 21,1 Prozent zurück, wie die Gesellschaft Flughafen Berlin Brandenburg mitteilte. Das Minus in Schönefeld betrug rund 8.200 Passagiere beziehungsweise 0,9 Prozent.

Apple räumt ein: Ältere iPhones werden gezielt verlangsamt

Nutzer haben es schon lange vermutet, Apple hat es jetzt zugegeben: Ältere iPhones werden per Software-Update gezielt verlangsamt. Ein Apple-Sprecher erklärte, die in den iPhones eingesetzten Lithium-Ionen-Batterien würden sich bei kaltem Wetter, niedrigem Ladestand oder "mit der Zeit" plötzlich abschalten, um die Elektronik zu schützen. Das wolle das Unternehmen vermeiden.

Caixabank kauft Kartengeschäft von BPI

Die spanische Caixabank hängt das Kartengeschäft ihrer portugiesischen Mehrheitsbeteiligung Banco BPI konzernintern um. BPI verkauft das Geschäft mit Kredit- und Debitkarten sowie mit POS-Terminals für insgesamt 113 Millionen Euro. Das Kartengeschäft geht für 53 Millionen Euro an die hunderprozentige Caixabank-Tochter Caixabank Payments.

Roche übernimmt US-Onkologieunternehmen Ignyta für 1,7 Mrd USD

Der schweizerische Pharmakonzern Roche erweitert sein Onkologieportfolio mit der Übernahme des US-Unternehmens Ignyta zum Preis von 27 US-Dollar je Aktie. Die Transaktion hat einen Gesamtwert auf vollständig verwässerter Basis von 1,7 Milliarden Dollar, wie die Roche Group mitteilte. Der Kaufpreis entspricht einem Aufschlag von 74 Prozent auf den Schlusskurs der Ignyta-Aktie vom 21. Dezember 2017.

Viele Ryanair-Flüge starten trotz Piloten-Streiks planmäßig

Der Piloten-Streik bei Ryanair hat offenbar zu keinen größeren Störungen im Flugbetrieb des irischen Billigfliegers geführt. Am Flughafen Berlin-Schönefeld hoben am Freitagmorgen fünf Ryanair-Maschinen ab, wie ein Flughafensprecher der Nachrichtenagentur AFP sagte. Zwei weitere Abflüge seien im Streikzeitraum zwischen 05.00 Uhr und 09.00 Uhr geplant, einer davon verzögere sich.

