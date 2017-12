Mainz (ots) -



Inwiefern haben Spione dazu beigetragen, den Kalten Krieg am Ende kalt zu halten? Wie haben Waffenspäher und Spione agiert - als Verräter aus Überzeugung, als Zuträger im Dienst höchster Stäbe oder aus reiner Geldgier? Ob für Moskau oder Washington, ob für Ost oder West - der Doku-Dreiteiler "Geheime Fronten" schildert am Mittwoch, 27. Dezember 2017, von 20.15 bis 22.30 Uhr in ZDFinfo, wie die Spionage hinter und vor dem Eisernen Vorhang ablief. Viele haben dafür ihr Leben riskiert, nicht wenige haben es verloren: War es das wirklich wert?



"Spionage im Kalten Krieg" heißt die erste Folge von "Geheime Fronten", die zeigt, wie Späher Panzer zählten und Agenten Baupläne von Atombomben stahlen - streng gehütete Geheimnisse des Gegners. Im Informationskrieg verfeindeter Blöcke lebten die Grenzgänger an den geheimen Fronten gefährlich - und die Supermächte des Kalten Krieges mobilisierten Heere von Undercover-Agenten.



Folge zwei, "Einsatz hinter dem Eisernen Vorhang", zeigt ab 21.00 Uhr, wie ab 1958 die Spannungen um Berlin wuchsen. Moskau drohte mit Krieg, Washington mit Vergeltung. Die Aufrüstung in der DDR verschärfte den Informationshunger der westlichen Geheimdienste. Nirgendwo kamen die westlichen Dienste dichter an die Sowjetarmee heran als in der DDR. Vorrangige Ziele: Raketen, Nukleardepots und Flugplätze in der DDR. Und KGB und Stasi schickten ihre Spitzel mit dem gleichen Auftrag nach Westen. Die Folge: ein erbitterter Spionagekrieg.



In der dritten Folge, "Schattenkrieg zwischen Ost und West", rückt ab 21.45 Uhr die Zeit nach dem Einmarsch der sowjetischen Armee in Afghanistan im Jahr 1979 in den Blick. Dieser rief die CIA auf den Plan - verdeckt rüsteten die USA die Mudschaheddin auf. Moskaus Feldzug scheiterte. Doch der KGB revanchierte sich.



ZDFinfo sendet den Dreiteiler "Geheime Fronten" erneut am Sonntag, 14. Januar 2018, von 18.00 bis 20.15 Uhr, sowie am Mittwoch, 17. Januar 2018, von 10.45 bis 13.00 Uhr.



