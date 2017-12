Es ist Endspurt vor Weihnachten, und Deutschlands Verbraucher sind in besonders guter Kauflaune. Denn die Konjunktur brummt, die Menschen halten ihre Jobs für sicher.

Bald ist Weihnachten, da sitzt der Geldbeutel bei den Verbrauchern traditionell locker. In diesem Jahr hat der Marktforscher GfK besonders frohe Kunde: Im Endspurt vor dem Fest zeigen sich die Verbraucher in Hochstimmung. Das Vertrauen in die boomende Wirtschaft sei weiter hoch, hieß es in der am Freitag veröffentlichten Konsumklimastudie für Dezember. Und um ihren Job machten sich die wenigsten Menschen Sorgen.

Für Januar 2018 rechnet die GfK im Vergleich zum Vormonat Dezember mit einem Anstieg des Konsumklimas um 0,1 Zähler auf 10,8 Punkte. Der guten Stimmung tue auch die politische Hängepartie in Berlin keinen Abbruch, berichtete GfK-Konsumforscher Rolf Bürkl. Die Verbraucher hätten vielleicht gerade mit der geschäftsführenden Regierung das Gefühl: "Das Geschäft läuft weiter."

Spürbar besser bewerteten Verbraucher ihre finanzielle Lage: Nach einer kurzen ...

