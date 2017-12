Berlin (ots) - Die Hörerinnen und Hörer von radioBerlin 88,8 haben in der Adventszeit insgesamt 90.000 Euro für Berliner Heimkinder gespendet. Zum Abschluss der diesjährigen Charity-Aktion übergaben die radioBerlin 88,8-Morgenmoderatoren Djamil Deininger und Sarah Zerdick den Scheck in ihrer Sendung "Guten Morgen, Berlin" an den Vorstandsvorsitzenden der Kinder-Hilfsorganisation Laughing Hearts, Dr. Nidal Al-Saadi.



"Wir danken allen Hörerinnen und Hörern von radioBerlin herzlich für ihre großzügigen Spenden. Ob groß oder klein, jede Spende, egal in welcher Höhe, kann viel bewirken. Wir von 'Laughing Hearts' kümmern uns jetzt darum, dass mit den Spenden alle Kinderwünsche zu Weihnachten erfüllt werden. Wir danken dem Team von radioBerlin, das diese erfolgreiche Aktion initiiert hat, für die Unterstützung und das Engagement."



Der gemeinnützige Verein Laughing Hearts betreut über 2.200 Heimkinder und Jugendliche. Er unterstützt sie beim Sport zum Beispiel durch das Finanzieren einer Mitgliedschaft im Fußballverein oder durch Nachhilfe.



Die radioBerlin 88,8-Hörerinnen und -Hörer haben mit ihren Spenden unter anderem diese Wünsche erfüllt: Kiara (7) wünscht sich ein Schwimmset für ihre Puppe, damit sie sie mit in die Badewanne nehmen kann. Justin (15) wünscht sich eine Playstation 4, um mit seinen Freunden spielen zu können. Raphael (3) wünscht sich einen Spielzeug-Kehrwagen mit Borsten, mit dem er die Küche fegen kann.



An der Spendenaktion haben sich fast 1.000 Hörerinnen und Hörer von radioBerlin 88,8 beteiligt - auch der rbb-Verwaltungsratsvorsitzende Wolf-Dieter Wolf. Er hat die Spendensumme aus eigenen Mitteln um 9.000 Euro aufgerundet.



Wolf-Dieter Wolf (73): "Mir ist es eine Herzensangelegenheit, für die tolle Aktion von radioBerlin 88,8 zu spenden. Ich habe selbst längere Zeit in einem Kinderheim gelebt - daher war es mir ein persönliches Anliegen, mich an dieser tollen Spendenaktion von radioBerlin 88,8 zu beteiligen. Ich kann mir sehr gut vorstellen, was eine solche Spende für eine Organisation wie Laughing Hearts und vor allem für die Kinder in den Heimen bedeutet. Ich freue mich, dass radioBerlin 88,8 sich in der diesjähigen Aktion der vielen Berliner Heimkinder angenommen hat."



Außer Wolf-Dieter Wolf beteiligt sich auch der Berliner Versicherungsunternehmer Axel Lange großzügig an der Spendenaktion von radioBerlin 88,8. Wie in den vergangenen Jahren ist Axel Lange auch in diesem Jahr wieder mit 10.000 Euro mit von der Partie.



Seit 2011 führt radioBerlin 88,8 alljährlich seine vorweihnachtliche Spendenaktion zugunsten von Berliner Kinderhilfsprojekten durch. Insgesamt haben die Hörerinnen und Hörer des Programms bislang über 840.000 Euro gespendet.



