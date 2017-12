In Katalonien hat die linksradikale Partei CUP ihre Unterstützung für den abgesetzten katalanischen Regionalpräsidenten Carles Puigdemont zugesagt. Der Politiker befindet sich noch immer in Belgien im Exil.

Nach der Parlamentswahl-Neuwahl in der spanischen Konfliktregion Katalonien zeichnet sich eine Rückkehr an die Macht des im Oktober abgesetzten separatistischen Regional-Präsidenten Carles Puigdemont ab. Die linksradikale Partei CUP erklärte sich am Freitag bereit, der Bildung einer Regierung unter Führung des 54-Jährigen zuzustimmen. Voraussetzung sei, dass Puigdemont weiterhin das Ziel "der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...