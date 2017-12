Niemand war in diesem Jahr in politischen Talkshows so oft zu Gast wie Sahra Wagenknecht. Damit lässt sie andere Spitzenpolitiker wie Ursula von der Leyen, Christian Lindner oder Alexander Graf Lambsdorff hinter sich.

Linken-Politikerin Sahra Wagenknecht (48) ist einem Medienbericht zufolge in diesem Jahr so oft wie kein anderer in TV-Talkshows zu Gast gewesen. Insgesamt habe man sie elf Mal bei "Anne Will", "Maybrit Illner", "hart aber fair" und "Maischberger" sehen können, ergab eine Auswertung der Gästelisten der vier Sendungen durch das Redaktionsnetzwerk ...

Den vollständigen Artikel lesen ...