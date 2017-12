IRW-PRESS: Skeena Resources Ltd.: Skeena schließt strategisches Investment von Barrick ab

Vancouver, British Columbia, Kanada (22. Dezember 2017) Skeena Resources Limited (TSX.V: SKE) (Skeena oder das Unternehmen) freut sich bekannt zugeben, dass es die am 18. Dezember 2017 - https://www.irw-press.com/de/news/skeena-sichert-sich-die-option-auf -den-erwerb-von-eskay-creek-verkuendet-strategische-investition-durc h-barrick_41868.html?isin=CA83056P8064) mit Barrick Gold Corp. angekündigte strategische Investitionsfinanzierung geschlossen hat.

Skeena erzielte einen Bruttoerlös von 1.000.000 CA$ aus dem Verkauf von 1.250.000 Stammaktien zu einem Preis von 0,80 $ pro Aktie. Barrick Gold Corporation wird Enderwerber der Aktien sein. Der Nettoerlös aus der Finanzierung wird für die in Kanada anfallenden Explorationsausgaben verwendet. Alle im Rahmen dieser Finanzierung ausgegebenen Aktien unterliegen einer Haltedauer von vier Monaten und einem Tag ab dem Schlusstag des Angebots.

Über Skeena Skeena Resources Limited ist ein kanadisches Junior-Explorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf die Erschließung aussichtsreicher Edelmetall- und Basismetallkonzessionen in der Region Golden Triangle im Nordwesten von British Columbia, Kanada gerichtet ist. Das Unternehmen konzentriert sich in erster Linie auf die Exploration und Erschließung der ehemals aktiven Goldmine Snip, die es von Barrick Gold übernommen hat, und der ehemaligen Silberproduktionsstätte Porter Idaho. Das Unternehmen gab vor Kurzem außerdem die Ergebnisse einer wirtschaftlichen Erstbewertung (Preliminary Economic Assessment) für das Kupfer-Gold-Porphyr-Projekt Spectrum-GJ bekannt. Für das Board of Directors von Skeena Resources Limited, http://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2017/41908/2017.12.22_Skeena Closes Strategic Investment_FINAL_deprcom.001.jpeg Walter Coles Jr. President & CEO

Vorsorglicher Hinweis für zukunftsgerichtete Aussagen

Bei den in dieser Pressemittelung enthaltenen Aussagen und Informationen kann es sich um zukunftsgerichtete Aussagen gemäß den geltenden US-amerikanischen und kanadischen Wertpapiergesetzen handeln. Diese beinhalten unter anderem Informationen über den erwarteten Umfang und die Konditionen des Angebots, den erwarteten zeitlichen Ablauf bis zum Abschluss des Angebots sowie die erwartete Verwendung der Erlöse aus dem Angebot. iese Aussagen und Informationen basieren auf Fakten, die dem Unternehmen derzeit vorliegen, und es kann nicht gewährleistet werden, dass die tatsächlichen Ergebnisse den Erwartungen der Geschäftsleitung entsprechen. Zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen sind u.U. an Begriffen wie erwarten, glauben, abzielen, schätzen, planen, rechnen mit, könnten, werden, können oder würden zu erkennen. Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen basieren auf gewissen Faktoren und Annahmen zu u.a. der Schätzung von Mineralressourcen und -reserven; der Realisierung der Ressourcen- und Reservenschätzungen; den Metallpreisen; der Besteuerung; der Schätzung, dem zeitlichen Ablauf und dem Umfang von zukünftigen Explorations- und Erschließungsarbeiten; Investitions- und Betriebskosten; der Verfügbarkeit von Finanzierungen; dem Erhalt behördlicher Genehmigungen; Umweltrisiken; Eigentumsansprüchen und anderen Angelegenheiten. Obwohl das Unternehmen diese Annahmen zum Datum dieser Pressemeldung für angemessen hält, sind zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen keine Garantie für zukünftige Leistungen und die Leser sollten solche Aussagen nicht überbewerten, da die tatsächlichen Ereignisse und Ergebnisse wesentlich von den hierin beschriebenen abweichen können. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Die TSX Venture Exchange und die Investment Industry Regulatory Organization of Canada übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.

