Der Bitcoin-Hype ist ungebrochen groß. In den vergangenen Tagen ging es kräftig nach unten. Florian Söllner, leitender Redakteur beim Anlegermagazin DER AKTIONÄR, rät Anlegern zu Gewinnmitnahmen. "Wir sind einfach hier im Mainstream angekommen. Wir sind so ein bisschen - kurzfristig zumindest - im maximalen Hype", so Söllner. Das Video ist Teil einer längeren Sendung. Darin geht es außerdem um Facebook, die Match Group und Hypoport. Das komplette Interview finden Sie hier.