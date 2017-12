Bern/Hasliberg (ots) -



Per 15. Januar 2018 übernimmt Hans-Kaspar Schwarzenbach die

Betriebsleitung des Reka-Feriendorfes Hasliberg. Der versierte

Touristiker ist selber langjähriger Reka-Feriengast und kennt die

Gästebedürfnisse und Reka-Feriendörfer bestens.



Mit dem 51-jährigen Betriebsökonom FH kann Reka die Nachfolge des

langjährigen und erfolgreichen Betriebsleiterpaares Maja und Beat

Heutschi mit einem versierten und vielseitigen Touristiker besetzen.

Schwarzenbach ist seit 2013 Tourismusdirektor von Disentis-Sedrun, wo

es ihm gelungen ist, die Tourismusstrukturen neu zu gliedern und wo

er eine enge Zusammenarbeit mit dem dortigen Reka-Feriendorf pflegte.

Zuvor war Hans-Kaspar Schwarzenbach Tourismusdirektor in den

Destinationen Davos-Klosters und Arosa. In dieser Funktion gewann er

mit herausragenden Projekten in den Jahren 2003 und 2007 den

Milestone sowie die Marketingtrophy 2005. Während mehrerer Jahre

führte er zudem einen Beherbergungsbetrieb im Gesundheitswesen mit

200 Mitarbeitenden.



Hans-Kaspar Schwarzenbach ist verheiratet und Vater von drei

erwachsenen Kindern. Neben dem Sport zählen das Reisen, gutes Essen

mit Freunden, Gärtnern und Open Airs zu seinen liebsten

Freizeitbeschäftigungen.



Grösstes Reka-Feriendorf der Schweiz



Das Reka-Feriendorf Hasliberg ist mit 61 Wohneinheiten das grösste

Reka-Feriendorf in der Schweiz. Es wurde 1994 gebaut und verfügt über

eine hervorragende Infrastruktur mit Hallenbad, Wellnessbereich,

Spielplätzen, Parkgarage und bietet wie alle Reka-Feriendörfer das

Rekalino-Familienprogramm. Das Reka-Feriendorf Hasliberg ist ein

Flaggschiff von Reka und bei den Gästen insbesondere aufgrund der

attraktiven Region im Winter und im Sommer sehr beliebt. Mit knapp 75

% der verfügbaren Wohnungen ist die Anlage sehr gut belegt. Zusammen

mit dem Team im Reka-Feriendorf Hasliberg wird Hans-Kaspar

Schwarzenbach für das Wohl der Gäste zuständig sein.



