In den letzten drei Monaten per Ende November legte der Konzernumsatz auf Jahressicht zwar um knapp fünf Prozent auf 8,55 Milliarden US-Dollar zu, unter dem Strich blieben nach zuvor 842 Millionen nur noch 767 Millionen US-Dollar in den Kassen als Gewinn übrig. Obwohl sich der Sportbekleidungshersteller sichtlich bemüht hatte über Direkt- und Online-Verkauf die Kundenzahl zu steigern und somit die Abhängigkeit von Einzelhändlern zu verringern, bleibt das Jahr für Nike eine große Herausforderung.

Zeitgleich hat die US-amerikanische Großbank JPMorgan das Kursziel für Nike nach Zahlen zum zweiten Geschäftsquartal von 60,00 auf 58,00 US-Dollar gesenkt, das zusätzlich auf die Kursnotierungen des Wertpapiers negativ eingewirkt hat. Somit entfernen sich jetzt die Kursnotierungen merklich von den Jahreshochs von 65,19 US-Dollar zur Unterseite, wodurch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...