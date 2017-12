Im Grunde sind die besten Ratschläge einfach. Ich nenne sie hier im Blog gebetsmühlenartig: Mach Sport. Esse gesund. Kümmere Dich um Deine Fitness. Gib weniger aus, als Du einnimmt. Investiere das, was am Monatsende übrig bleibt, langfristig. Entweder in ETFs oder Aktien. Achte auf eine finanzielle Stabilität. Sorge ausreichend für den Ruhestand vor. Das sind ...

Den vollständigen Artikel lesen ...