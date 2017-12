Von 20.000 Dollar auf unter 13.000 in nur fünf Tagen: Der Bitcoin lässt die Finanzwelt ratlos zurück. Doch läuft es so wie bislang, ist der Kurssturz der Beginn einer neuen Rally. Einzig: Wer weiß das schon?

Auf den Gipfelsturm folgt der beispiellose Absturz. Die rasante Kursachterbahn beim Bitcoin lässt Investoren und Experten von Tag zu Tag ratloser zurück. Nachdem die Kryptowährung am Sonntag auf einigen Handelsplätzen erstmals die Marke von 20.000 Dollar geknackt hatte, ging es in den Folgetagen rapide bergab. Am späten Freitagvormittag standen die Zeichen stärker denn je auf rot - angesichts des Wertverlusts von über 20 Prozent im Tagesverlauf.

Der Bitcoin-Kurs war bereits im Laufe der Woche deutlich gesunken, doch der Verfall beschleunigte sich am Freitag. Zeitweise kostete ein Bitcoin "nur" noch 12.500 Dollar. Am Mittag setze eine erste Stabilisierung knapp unter der Marke von 14.000 Dollar ein.

Bei den anderen Kryptowährungen sah es am Freitag ähnlich aus. Ether, das wichtigste Pendant, hatte ebenfalls circa 20 Prozent verloren, Bitcoin Cash, die Abspaltung des ursprünglichen Bitcoins, sogar 30 Prozent. XRP, die Währung, die zu Ripple gehört, hielt sich hingegen stabil. Ripple will einen neuartigen, geschlossenen Zahlungsverkehr für Banken aufbauen, das Modell ist ganz anders als bei Bitcoin & Co. XRP hat dabei nur eine Verrechnungsfunktion.

Es ist bei weitem nicht das erste Mal, dass ein Ende des Krypto-Booms vermutet werden konnte. Schon mehrfach sackten die Kurse innerhalb ...

Den vollständigen Artikel lesen ...