Der Unabhängigkeitskampf der Katalanen ergibt in Zeiten der Globalisierung keinen Sinn. Im Wettkampf zwischen den großen Blöcken USA, China, Russland und der EU haben Kleinstaaten nichts Gutes zu erwarten.

Der Wahlsieg der Separatisten scheint am Donnerstag scheint Carles Puigdemont recht zu geben: Die Mehrheit der Katalanen ist nach wie vor dafür, dass Katalonien unabhängig wird. Ob Puigdemont seinen Triumph auf Dauer genießen wird, ist gleichwohl zweifelhaft. Was in Katalonien geschieht, wirkt seltsam weltfremd. Die politische und gesellschaftliche Realität wird mehr denn je von der Globalisierung bestimmt. Im Wettkampf zwischen den großen Blöcken USA, China, Russland und der EU haben Kleinstaaten nichts Gutes zu erwarten. Das würde auch für ein unabhängiges Katalonien gelten, denn die EU-Mitgliedschaft müsste sich das Land erst noch mühsam erarbeiten.

Mag sein, dass der Ärger der Katalanen über die Arroganz der Zentralregierung in Madrid berechtigt ist. Premierminister Rajoy hat zur Eskalation des Konflikts fraglos beigetragen. Statt sich ...

