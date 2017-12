BERLIN (Dow Jones)--Vor der Abstimmung der UN-Vollversammlung über die amerikanische Anerkennung Jerusalems als israelische Hauptstadt haben die USA versucht, Deutschland auf ihre Seite zu ziehen. Vor der Abstimmung hätten sich die USA an eine Reihe von Staaten gewandt "und dafür geworben, der Resolution nicht zuzustimmen", sagte die Sprecherin des Auswärtigen Amtes, Maria Adebahr, am Freitag in Berlin. Unter diesen Staaten sei auch Deutschland gewesen.

Für die Resolution hatten am Donnerstag 128 Mitgliedstaaten gestimmt, darunter Deutschland. Neun Staaten votierten dagegen und 35 enthielten sich.

Vize-Regierungssprecherin Ulrike Demmer sagte, in der Sitzung der Generalversammlung sei es im Grunde genommen um die Zwei-Staaten-Lösung und die Lösung des Konflikts zwischen Israel und Palästina gegangen. Die Haltung der Bundesregierung zur amerikanischen Entscheidung, Jerusalem als Hauptstadt Israels anzuerkennen, sei bekannt. Die deutsche Zustimmung Deutschlands zur Verurteilung dieses Schritts "entspricht unserer bekannten Haltung".

Zu der Drohung von US-Präsident Donald Trump, er werde sich die Staaten sehr genau merken, die gegen Washington gestimmt hätten, sagte Demmer: "Das möchte ich nicht kommentieren."

