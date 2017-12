SAP will alle Führungspositionen als Teilzeit ausschreiben

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Softwarekonzern SAP wird vom kommenden Jahr an alle Führungspositionen in Deutschland als Teilzeitstellen ausschreiben. "Wir sind überzeugt, dass eine Lösung, die seit 2017 für Vertrieb und SAP-Beratung funktioniert, sich auch in anderen Bereichen bewähren wird", sagte der Deutschlandchef von SAP, Daniel Holz, dem Nachrichtenmagazin Focus.

Das bereits seit Anfang 2017 bei der SAP Deutschland SE & Co KG praktizierte Modell soll damit auf die SAP SE ausgeweitet werden, da die Erfahrungen positiv seien, sagte ein SAP-Sprecher zur Erläuterung. Insgesamt solle eine möglichst große Flexibilität erreicht werden.

Wie Holz sagte, wird es ab 2018 auch andere Teilzeitmodelle geben. So sollen alle Führungspositionen als Koalitionsmodell (Co-Leadership) ausgeschrieben werden, "bei dem sich auch einfach zwei Personen eine Vollzeitstelle teilen können". Holz: "Wir wollen jedenfalls ein Zeichen setzen und sind sicher, dass uns andere Firmen folgen werden."

Mit Blick auf die Bundespolitik und die Forderung der SPD nach einem Rückkehrrecht in Vollzeitbeschäftigung plädierte der Manager dafür, dies den Unternehmen zu überlassen. "Die Politik sollte sich da idealerweise raushalten", sagte Holz dem Fokus. "Die Unternehmen können das viel besser selbst regeln."

Ein Sprecher des Unternehmens ergänzte, bei SAP gebe es die Möglichkeit einer befristeten Teilzeit-Tätigkeit mit Rückkehr zu einer Vollzeitstelle, wenn dies vom Mitarbeiter gewünscht werde. Dieses Modell funktioniere und zeige, dass es Wege aus der "Teilzeitfalle" gebe.

