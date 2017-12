Ups- der Kurs der Kryptowährung Bitcoin ist am Freitag kurzzeitig 25 Prozent ins Minus gerutscht. Doch nach dem ersten Schreck erholt sich Bitcon bereits wieder. Unterm Strich steht 2017 ein starkes Plus von 607 Prozent. Auch Oliver Flaskämper hat mit der Handelsbörse Bitcoin.de frühzeitig auf den Siegeszug des Bitcoin gesetzt. Rückenwind erfährt sein Geschäft durch die steigenden Kurse, weswegen er auch künftig große Rallyes willkommen heißt: "Vorausgesetzt, die politische Stimmung bleibt dem Bitcoin gesonnen und es gibt keine größeren Verbotsdiskussionen und keine technischen Probleme, denke ich, dass der Bitcoin in 2018 die 100.000 Dollar-Marke testen könnte." Er ist sich im Interview mit dem AKTIONÄR (Ausgabe 01/2018) sicher: "Auch die ärgsten Kritiker werden irgendwann erkennen, dass Bitcoins keine Tulpen sind und auch die Dotcom-Blase nichts mit Kryptowährungen gemein hat. Solange das Vertrauen in die mathematisch gesicherte Seltenheit beim Bitcoin Bestand haben wird, werden Bitcoins langfristig gesehen nur im Wert steigen können. Mittelfristig (bis 2030) auf Gold-Parität, also bis 500.000 Dollar." Den Vorteil von Bitcoin.de gegenüber den unzähligen Rivalen aus Asien sieht er vor allem in der Sicherheit der Plattform: Bitcoin.de ist der einzige Handelsplatz weltweit, der das Vorhandensein der Bitcoin-Bestände der Kunden einmal pro Jahr von einer unabhängigen Deutschen IT-Wirtschaftsprüfungsgesellschaft prüfen lässt.

