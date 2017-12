Liebe Trader,

Der US-Sportbekleidungsherstelle Nike hat trotz gestiegener Einnahmen weniger verdient und musste sogar Rückschläge auf dem Heimatmarkt einstecken. Die erste Reaktion nach den Zahlen kam prompt und drückte die Notierungen nachbörslich merklich ins Minus. Nur wenig Später hat noch die US-Investmentbank JPMorgan das Kursziel für Nike nach Zahlen zum zweiten Geschäftsquartal von 60,00 auf 58,00 US-Dollar gesenkt, das zusätzlich auf die Kursnotierungen des Wertpapiers negativ eingewirkt hat. Somit entfernen sich jetzt die Kursnotierungen merklich von den Jahreshochs von 65,19 US-Dollar auf der Unterseite, wodurch nun eine mehrwöchige Korrekturbewegung als recht wahrscheinlich erachtet wird und für den Aufbau von Short-Positionen herangezogen werden kann.

Short-Chance:

Für die folgenden Handelswochen steht eine Korrekturbewegung zunächst bis zum Zwischenniveau von rund 62,00 US-Dollar unmittelbar im Raum. Endgültig dürfte aber erst die Horizontalunterstützung bei 60,00 US-Dollar wieder für eine Stabilisierung sorgen können, nicht zuletzt weil der gleitende Durchschnitt EMA 50 auf Tagesbasis bei derzeit 59,12 US-Dollar als zusätzliche Unterstützung auf das Wertpapier von Nike einwirken dürfte. Eine Verlustbegrenzung bei einem direkten Short-Engagement ist aber noch oberhalb von 65,08 US-Dollar anzusetzen. Gelingt es der Nike-Aktie hingegen überraschend über die aktuellen Jahreshochs von 65,08 US-Dollar anzusteigen, so bestünde für das Wertpapier sogar die Möglichkeit eines weiteren Kursgewinns in Richtung 70,00 US-Dollar. Hierzu darf die Nike-Aktie jedoch nicht mehr signifikant unter das Niveau von rund 63,00 US-Dollar zurückfallen, da sich sonst die Short-Strategie durchsetzen sollte.

________________________________________________________________________

Einstieg per Market-Sell-Order: 64,77 US-Dollar

Kursziel: 62,00 / 60,00 US-Dollar

Stopp: > 65,08 US-Dollar

Risikogröße pro CFD: 0,31 US-Dollar

Zeithorizont: 1 - 3 Wochen

________________________________________________________________________

Wochenchart:

Tageschart:

Nike Inc., Täglich/Wöchentlich, Örtliche Zeit (GMT+1); Kurs der Aktie zum Zeitpunkt der Erstellung der Analyse 64,77 US-Dollar; 14:30 Uhr - Quelle: bluchart Professional Trader.

