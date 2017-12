Die Ukraine will in der laufenden Heizperiode die Gaspreise nicht erhöhen. Das verkündete der ukrainische Premier, Wladimir Groisman (andere Transkription: Volodymyr Groysman), am Freitag laut Reuters vor Journalisten in Kiew. Erst im kommenden Jahr werde man eine neue Formel zur Festlegung der Gaspreise umsetzen.Die Erhöhung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...