- Termine vom 25. bis 31. Dezember - === M O N T A G, 25. Dezember 2017 - Feiertagsbedingt bleiben die Börsen in Deutschland, Österreich, der Schweiz, Großbritannien, Frankreich, den Niederlanden, Italien, Spanien, Hongkong, Südkorea, Australien sowie in den USA geschlossen D I E N S T A G, 26. Dezember 2017 00:50 JP/BoJ, Protokoll der Sitzung des geldpolitischen Rats vom 30./31. Oktober *** 15:00 US/Case-Shiller-Hauspreisindex Oktober - Feiertagsbedingt bleiben die Börsen in Deutschland, Österreich, der Schweiz, Großbritannien, Frankreich, den Niederlanden, Italien, Spanien, Hongkong und Australien geschlossen M I T T W O C H, 27. Dezember 2017 *** 00:01 DE/Verbandsumfrage des IW - Institut der deutschen Wirtschaft, Köln *** 15:45 EU/EZB, Wöchentliche Veränderung der Bestände der Eurosystem-Zentralbanken an Staatsanleihen, Covered Bonds, Unternehmensanleihen und ABS *** 16:00 US/Index des Verbrauchervertrauens Dezember *** 18:00 FR/Arbeitsmarktdaten November D O N N E R S T A G, 28. Dezember 2017 *** 00:50 JP/Industrieproduktion November 00:50 JP/BoJ, Kurzfassung des Protokolls der Sitzung des geldpolitischen Rats vom 20./21. Dezember *** 10:00 EU/EZB, Wirtschaftsbericht 10:30 DE/Designierter Präsident des Deutschen Städtetages, Lewe, und Hauptgeschäftsführer Dedy, PK zu den Erwartungen der Städte für 2018, Berlin 11:00 DE/Bundesverband mittelständische Wirtschaft (BVMW), PK zu "Wie sieht der deutsche Mittelstand die Wirtschaft 2018?", Berlin *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) *** 15:45 US/Index Einkaufsmanager Chicago Dezember *** 17:00 US/Rohöllagerbestände (Woche) F R E I T A G, 29. Dezember 2017 *** 09:00 DE/Verbraucherpreise Sachsen Dezember *** 09:00 ES/HVPI und Verbraucherpreise Dezember (vorläufig) *** 10:00 DE/Verbraucherpreise Bayern und Hessen Dezember *** 10:00 EU/EZB, Geldmenge M3 und Kreditvergabe November *** 10:30 DE/Verbraucherpreise Nordrhein-Westfalen Dezember 11:30 DE/Regierungs-PK, Berlin *** 14:00 DE/Verbraucherpreise Dezember (vorläufig) *** - DE/Verbraucherpreise Baden-Württemberg Dezember - EU/EZB, Letzter Tag des APP-Anleihekaufprogramms 2017 - Feiertagsbedingt bleiben die Börsen in Südkorea geschlossen, verkürzter Handel in Großbritannien (bis 13:30), Deutschland (bis 14:00), Österreich (bis 14:15, Anleihen bis 14:25) und am US-Anleihemarkt (bis 20:00) S O N N T A G, 31. Dezember 2017 *** 02:00 CN/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe sowie Dienstleistungen (CFLP) Dezember ===

