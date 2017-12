50 Prozent Abschlag an einem Tag - was für den Bitcoin gilt, zeigt sich auch bei den Coins der zweiten Reihe. Die Schwankungen sind enorm, der Krypto-Markt ist derzeit nur für Spekulanten und Zocker. Wir haben die neusten Ereignisse auf unserer Presseschau auf Bitcoin-Krypto.de zusammengefasst und zeigen an dieser Stelle die Entwicklung von Bitcoin, Ethereum, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...