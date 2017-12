Hannover - Der Markt für Staatsanleihen stellt das größte Segment am europäischen Rentenmarkt dar, so die Analysten der Nord LB.Die 19 Länder der Eurozone hätten derzeit ein ausstehendes Anleihevolumen von mehr als EUR 7.100 Mrd. Investoren hätten die Möglichkeit, Staatspapiere unterschiedlichster Bonität und Laufzeit zu erwerben. Das Laufzeitensegment reiche von (sehr) kurzfristigen Geldmarktpapieren bis hin zu langlaufenden Kapitalmarktbonds mit einer Restlaufzeit von bis zu 100 Jahren. Österreich, sowie Belgien und Irland hätten in der jüngeren Vergangenheit durch die erfolgreiche Platzierung solcher Ultra-Langläufer auf sich aufmerksam gemacht. Unabhängig von diesen Extrempunkten lasse sich auf nahezu jedem Punkt der Zinsstrukturkurve eine Investmentidee generieren.

